Fínsko sa rozhodlo zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Helsinki 22. novembra (TASR) - Fínsko sa vo štvrtok pridalo ku krajinám, ktoré zakázali vývoz zbraní a iného vojenského vybavenia do Saudskej Arábie. Dôvodom je najmä vojna v Jemene, v ktorej bojuje jemenská vláda podporovaná Saudskou Arábiou s húsíami - šiitskými povstalcami podporovanými Iránom.Fínska vláda vo štvrtkovom vyhlásení oznámila zastavenie vývozu vojenského arzenálu do Rijádu i Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré tiež v Jemene bojujú proti húsíom. Helsinki podľa agentúry AP uviedli, že pre oba kroky sa rozhodli z dôvoduFínsko v tejto súvislosti uviedlo, žeKoľko zbraní Fínsko do Saudskej Arábie doposiaľ vyviezlo nie je podľa AP známe.Zastavenie vývozu zbraní a ďalšieho vybavenia do Saudskej Arábie oznámilo vo štvrtok ešte pred Fínskom aj Dánsko. Kodaň informovala, že sa tak rozhodla pre zhoršujúcu sa situáciu v Jemene i nedávnu vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zabili 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Nemecko už v októbri - v reakcii na vraždu Chášukdžího - oznámilo, že neschváli nový vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Tento týždeň vláda v Berlíne informovala, že vývoz zbraní do tejto krajiny úplne zastavila.Saudská Arábia je jedným z najväčších dovozcov zbraní na svete. Vedie vojenskú koalíciu bojujúcu v občianskej vojne v Jemene, v ktorej už zahynuli desaťtisíce ľudí a ktorá spôsobila obrovskú humanitárnu katastrofu. Hladomor tam hrozí 14 miliónom obyvateľov, teda polovici tamojšej populácie.