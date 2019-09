Fínsky premiér Rinne: Dohoda o brexite s Britániou vyzerá nemožná

Antti Rinne, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 6. septembra (TASR) - Fínsky premiér Antti Rinne, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, tvrdí, že dosiahnuť novú dohodu s Britániou a vyhnúť sa tak tvrdému brexitu sa už zdá nemožné. V Británii totiž podľa neho panuje "dosť chaotická" situácia. Rinne sa takto vyjadril v piatok, citovala ho agentúra AFP.povedal Rinne novinárom po tom, ako sa v Helsinkách stretol s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim.dodal.Britský premiér Boris Johnson ešte vo štvrtok uviedol, že bude radšej, než by mal Brusel požiadať o ďalšie predĺženie brexitu, ktorého termín je aktuálne stanovený na 31. októbra. Johnson sa tak vyjadril aj napriek snahám britských politikov schváliť v parlamente návrh zákona, ktorý vylučuje tvrdá brexit a zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad vystúpenia v prípade, že v tejto veci nedosiahne dohodu s Úniou.Johnson trvá na tom, že v rokovaniach s EÚ došlo kv diskusii o írskych hraniciach, čo mu otvára cestu k dosiahnutiu novej dohody, ktorá by bola v súlade s podmienkami Británie. Jeho kritici ho však obviňujú z toho, že zdržuje čas, aby tak dospel k brexitu bez dohody.Predstavitelia iných členských krajín EÚ zároveň v poslednom čase tvrdia, že z Londýna zatiaľ nedostali nijaké konkrétne návrhy na to, ako nahradiť tzv. írsku poistku, píše AFP.povedala vo štvrtok francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.