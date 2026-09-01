Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 1.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. septembra 2026

Fínsky prezident Stubb: Čína nedovolí Rusku použiť jadrové zbrane


Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby ruské jadrové zbrane

Fínsky prezident považuje postoj Pekingu za významný odstrašujúci faktor a nevidí bezprostrednú hrozbu ruského útoku na NATO. Čína súkromne ubezpečila Fínsko, že nedovolí Rusku použiť jadrové ...



Zdieľať
canada_finland_62338 676x448 1.9.2026 (SITA.sk) - Fínsky prezident považuje postoj Pekingu za významný odstrašujúci faktor a nevidí bezprostrednú hrozbu ruského útoku na NATO.


Čína súkromne ubezpečila Fínsko, že nedovolí Rusku použiť jadrové zbrane, uviedol fínsky prezident Alexander Stubb. Podľa neho môže postoj Pekingu, ktorý patrí medzi najvýznamnejších ekonomických a diplomatických partnerov Moskvy, pôsobiť ako účinná brzda prípadnej jadrovej eskalácie vojny na Ukrajine. Referuje o tom web Politico.

Stubb uviedol, že otázku otvoril počas letnej návštevy čínskeho ministra zahraničných vecí. „Povedal, že nikdy nedovolíme, aby sa to stalo. A myslím si, že je to celkom dobrý odstrašujúci faktor,“ povedal fínsky prezident. Wang I sa so Stubbom stretol v Helsinkách 5. júla, pričom medzi témami rokovania bola ruská invázia na Ukrajinu a európska bezpečnosť.

Fínsky prezident zároveň tvrdí, že Moskve vyhovuje, keď sa Európania sústreďujú na možnosť jadrovej eskalácie alebo priameho ruského útoku na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO). „Rusko chce, aby sme tu my Európania sedeli a diskutovali: Bude Rusko eskalovať? Použije Rusko jadrové zbrane? Zaútočí Rusko na NATO a Európu?“ uviedol.

Európa by podľa Stubba mala reagovať pokojne, ale zároveň zostať pripravená. „Zostaňte pokojní, zachovajte si chladnú hlavu, zostaňte ostražití. Nedramatizujte, pripravte sa na najhoršie, aby ste tomu zabránili,“ povedal. Podobný postoj zaujal už v máji po preniknutí dronu do fínskeho vzdušného priestoru pri Helsinkách, keď zdôraznil, že krajina nečelí priamej vojenskej hrozbe.

Stubb nepovažuje za pravdepodobný ani bezprostredný ruský útok na NATO. Pokusy Moskvy preverovať reakcie Severoatlantickej aliancie označil skôr za „provokovanie“ než za prípravu na vojnu. Ruské jednotky sú podľa neho naďalej viazané bojmi na Ukrajine a odstrašujúca sila NATO robí priamy útok veľmi nepravdepodobným.

Fínsky prezident však zároveň vyhlásil, že sa približuje čas, keď by Európa mala obnoviť priamy politický dialóg s Moskvou. „Som presvedčený, že sa blížime ku dňu, keď by bolo užitočné, aby boli Európania v priamejšom kontakte s Ruskom, najmä preto, že musíme predchádzať nedorozumeniam,“ povedal Stubb.

Európa podľa neho ešte v tomto bode nie je a bezprostrednou prioritou zostáva podpora Ukrajiny. Do budúcnosti však považuje obnovenie komunikácie za potrebné. „Nemôžete jednoducho stlačiť tlačidlo stlmenia. Musíte začať diskusiu,“ dodal prezident Fínska, ktoré má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1 340 kilometrov a po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vstúpilo do NATO.




Fotogaléria k článku:

















26 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Fínsky prezident Stubb: Čína nedovolí Rusku použiť jadrové zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby ruské jadrové zbrane
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladić zomrel, no jeho ideológia nie. Obete zo Srebrenice varujú, Srbsko mu chystá pocty
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (31. august 2026): Záplavy v Grand Canyone, najstarší turista, maľby futbalistov a Hormuzský prieliv

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 