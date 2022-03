Fintech startup Platon Life hlási rekordný záujem o investičné sudy českej značky Trebitsch Whisky

Investície s tromi spôsobmi zhodnotenia

1. Zhodnotenie whisky

2. Zhodnotenie prostredníctvom digitálnej meny

3. Daňové zhodnotenie

Istota investície, kedy dopyt bude prevyšovať ponuku

31.3.2022 (Webnoviny.sk) -Trebitsch Whisky je prvý český výrobca, ktorý sa zameriava výhradne na výrobu whisky vysokej kvality. Trebitsch Whisky získala mnoho ocenení po celom svete, a to najmä vďaka svojmu nekompromisnému prístupu k výrobe, počas ktorej je whisky ručne stáčaná a uzatváraná do obmedzeného množstva fliaš. Okrem klasickej single malt whisky je však možné získať aj limitované edície pravej českej whisky, ktorá odpočívala v sudoch po portskom víne, sherry víne alebo rume.To pravé, trvalé a najzaujímavejšie zhodnotenie prináša majiteľom možnosť držania svojich vlastných sudov. Keď je whisky v sude bezpečne uzavretá, vtedy prirodzene zreje, starne a jej cena sa zvyšuje. Trebitsch Whisky rešpektuje škótsky model, kde je za minimálnu dobu "starnutia” považované obdobie 3 rokov. V skutočnosti by ale zrenie v sude malo trvať oveľa dlhšie, pretože vďaka tomu získava whisky svoju typickú zlatistú farbu a jemnú chuť.Ďalším spôsobom, ako zhodnotiť svoje prostriedky, je nákup voucherov. Vouchery na investičné sudy si môžete zakúpiť na platforme Platon Store prostredníctvom digitálnej meny PlatonCoin. Výhodou je, že dochádza ku kumulácii zľavy za nákup PLTC, a ďalšej zľavy za nákup voucherov od spoločnosti Trebitsch Whisky, ktorá je partnerom Platon Life.Ďalšou výhodou investície do whisky je fakt, že daňové sklady sa v priebehu roka preceňujú, a stávajú sa teda stále hodnotnejšími. "Dnešná” whisky bude každým ďalším rokom lukratívnejšia - práve dynamika zrenia umožňuje naplno využiť jej investičný potenciál.Obmedzená ponuka vyzretej whisky a narastajúci trend dopytu spôsobili, že spotreba sudov s vyzretou whisky po celom svete rapídne stúpa. Aj napriek navyšovaniu produkcie liehovarov vo svete nebude ľahké dopyt v nasledujúcich rokoch dostatočne uspokojiť, pretože zrenie whisky v sudoch nie je možné umelo urýchliť alebo navýšiť. Vďaka limitovanej dostupnosti preto nákup investičných sudov ponúka skutočne dlhodobú perspektívu zhodnotenia pre vaše investičné portfólio.Viac o spolupráci Trebitsch Whisky a Platon Life sa dozviete v tomto videu. Informačný servis