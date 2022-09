Fiona zosilnela na hurikán štvrtej kategórie, v sobotu by mala zasiahnuť kanadské provincie v Atlantiku

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hurikán Fiona v stredu zosilnel na búrku štvrtej kategórie. Podľa amerického Národného centra ho v stredu ráno sprevádzal vietor s rýchlosťou 215 kilometrov za hodinu a jeho stred sa nachádzal zhruba 1 125 kilometrov juhozápadne od Bermudských ostrovov, ku ktorým by sa mal priblížiť neskôr počas štvrtka alebo v piatok. V sobotu by mala Fiona dosiahnuť kanadské atlantické provincie.Fiona sa už prehnala Karibikom, kde jej pripisujú najmenej štyroch mŕtvych. Vo francúzskom zámorskom departemente Guadeloupe zomrel muž, ďalšieho strhla rozbúrená rieka v Portoriku, kde hurikán spôsobil masívny výpadok elektriny a vody z vodovodu, a dvaja ľudia zahynuli v Dominikánskej republike.V Portoriku, tiež dvaja ľudia zomreli v dôsledku spomenutého výpadku. Hurikán tiež zasiahol aj ostrovy Turks a Caicos, no odtiaľ nehlásia výraznejšie škody ani obete.