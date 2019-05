Fiorentina bude mať čoskoro nového majiteľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Florencia 25. mája (TASR) - Americký obchodník Rocco Commisso by sa mal stať novým vlastníkom talianskeho prvoligového klubu ACF Fiorentina. Informáciu priniesol denník New York Times.Rodák z talianskej Kalábrie by mal súčasnému vlastníkovi "fialiek" Diegovi Della Vallemu zaplatiť približne 135 miliónov eur. Commisso je vlastníkom spoločnosti Mediacom, poskytovateľa káblovej televízie, a prezident klubu New York Cosmos. V minulosti sa zaujímal aj o kúpu AC Miláno.Klub z Florencie má za sebou ťažkú sezónu, keď mu aj pred posledným kolom hrozí vyradenie zo Serie A. V nedeľňajšom domácom dueli proti FC Janov potrebujú zverenci trénera Vincenza Montellu získať minimálne bod. Dres klubu oblieka aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.