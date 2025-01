Firma Apple zaplatí 95 miliónov dolárov, aby sa vyhla súdnemu sporu

3.1.2025 (SITA.sk) - Americká technologická spoločnosť Apple súhlasila so zaplatením 95 miliónov dolárov, aby urovnala žalobu, podľa ktorej nahrávala hovory zákazníkov bez ich povolenia. Firmu obvinili z nahrávania zákazníkov prostredníctvom svojej virtuálnej asistentky Siri a z toho, že záznamy zdieľala so zadávateľmi reklamy. Informuje o tom portál BBC.Žalobcovia tvrdia, že technologická firma nahrala hovory ľudí, ktorí aktivovali virtuálnu asistentku neúmyselne bez toho, aby ju zobudili frázou „Hej, Siri“. Tvrdia pritom, že zadávatelia reklamy, ktorí nahrávky dostali, v nich potom mohli hľadať kľúčové slová na lepšie zacielenie reklám.Spoločnosť Apple popiera akékoľvek previnenie a odmieta tvrdenia, že bez súhlasu „zaznamenala, sprístupnila tretím stranám alebo nevymazala konverzácie zaznamenané v dôsledku aktivácie virtuálnej asistentky Siri“. Urovnaním sa však firma Apple vyhne riziku súdneho sporu, ktorý by potenciálne mohol znamenať, že by musela zaplatiť vyššie odškodné.