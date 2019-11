Firma Autocont bude Sociálnej poisťovni poskytovať technickú podporu

Sociálna poisťovňa, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. novembra (TASR) - Sociálnej poisťovni (SP) bude poskytovať služby technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft spoločnosť Autocont. Poisťovňa za tieto služby zaplatí 2,096 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Firma sa do tendra zapojila ako jediná.uvádza sa vo zverejnenom oznámení s tým, že spoločnosť má zabezpečiť dodávku produktov a služieb v rámci aktuálne platných licenčných programov pre Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft SelectPlus a Microsoft Products and Services Agreement.Kritériom pre vyhodnotenie ponuky bola cena a projekt nebude financovaný z fondov Európskej únie. S víťaznou spoločnosťou bola uzatvorená zmluva 4. novembra tohto roka.