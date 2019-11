Firma CANCOM sa rozširuje v Košiciach, chce mať 150 špecialistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 14. novembra (TASR) - Nemecká IT spoločnosť CANCOM otvorila v Košiciach svoju prvú pobočku na Slovensku. CANCOM Slovakia s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 44 IT špecialistov a do konca roka 2020 plánuje ich počet zvýšiť na 150. Firemnú kanceláriu v centre mesta slávnostne otvorila v utorok (12. 11.).Umiestnenie na Slovensku si firma zvolila z dôvodu svojho kontinuálneho rastu, pre zabezpečenie ktorého potrebuje kvalifikovaných zamestnancov. Košice sú podľa nej strategicky vhodnou lokalitou vďaka prítomnosti špičkových odborníkov v oblasti IT.uviedol generálny riaditeľ košickej firmy Matúš Čopík. IT office spoločnosti sa aktuálne rozprestiera na 700 metroch štvorcových.Nemecká spoločnosť sa zameriava na oblasti digitálnej transformácie, a to hlavne v oblasti hybridných cloudových riešení. Okrem Slovenska a Nemecka má zastúpenie aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Veľkej Británii, Írsku a USA.priblížil generálny riaditeľ CANCOM SE Thomas Volk.Vo východoslovenskej metropole už pôsobia početní globálni hráči vo svete IT. High-tech prostredie v kombinácii s dobrou IT infraštruktúrou ponúka podľa firmy vhodné podmienky a je strategickou základňou na Slovensku.dodal Čopík.