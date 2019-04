Firma českého miliardára R. Víteka a J&T Banka čelia žalobe v USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/New York 11. apríla (TASR) - Štvrtý najbohatší Čech Radovan Vítek, ktorý je majiteľom realitnej skupiny CPI Property Group, spolu s J&T Bankou čelí v USA žalobe. Na súd sa v New Yorku obrátili fond Kingstown Capital Management a spoločnosť Investhold Marka Čmejly a Jiřího Diviša. Tvrdia, že Vítek ich pred piatimi rokmi s pomocou J&T Banky pripravil o vyše 1 miliardu USD (886,60 milióna eur) pri prevzatí developerskej skupiny Orco.Podľa žaloby podanej v stredu (10. 4.) na federálnom súde na Manhattane, o ktorej informovala agentúra Bloomberg aj české Hospodárske noviny (HN), viedol Vítek organizovanú skupinu takzvaných bielych koní a schránkových firiem, pomocou ktorých sa mu podarilo ovládnuť developerskú skupinu Orco a vyviesť z nej majetok. Vďaka tomu sa podľa HN stala Vítkova CPI jednou z najväčších stredoeurópskych realitných skupín.Žaloba podľa právnika žalobcov Matthewa L. SchwartzaInvesthold tiež tvrdí, že Vítkovi poskytol financie na jeho expanziu, ten však jeho majiteľov o peniaze aj o podiel v jeho firmách radom krokov postupne pripravil.Okrem Vítka a J&T Banku mieri žaloba aj na Vítkovu matku Miladu Malú, zakladateľa a bývalého šéfa Orca Jeana-Francoisa Otta, Lumíra Šafránka, ktorý údajne stál za cyperskou firmou, na ktorú bola prevedená časť akcií Orco Germany a predstaviteľov niektorých schránkových firiem. Žaloba mieri aj na Júliusa Strapka, ktorý pôsobil v J&T Banke, a ktorý podľa žaloby stál za cyperskou spoločnosťou ovládanou Vítkom. Škoda Kingstownu a Investholdu mala dosiahnuť 1 miliardu USD.CPI obvinenia odmieta. "CPI Property Group je navyše toho názoru, že Spojené štáty americké nemajú pre takúto žalobu jurisdikciu," uviedol hovorca spoločnosti Jakub Velen. CPI podľa neho vedie v súčasnosti so skupinou Kingstown súdny spor v Luxembursku a podanie žaloby v USA je zo strany Kingstownu iba snahou vyvíjať nátlak na CPI.Čmejlova a Divišova spoločnosť Investhold LTD z Marshallových ostrovov už vlani podala v Brne žalobu na Vítkovu matku, ktorú považuje za svojho dlžníka.(1 EUR = 1,1279 USD)