Firma easyJet zaznamenala stratu, 4-násobne vyššiu než pred rokom

Londýn 17. mája (TASR) - Britská nízkonákladová spoločnosť easyJet oznámila za 1. polrok súčasného obchodného roka zvýšenie straty na viac než štvornásobok jej hodnoty spred roka. Dôvodom sú podľa firmy" podmienky na leteckom trhu a vysoké náklady na palivo. Spoločnosť zároveň upozornila, že aj v 2. polroku počíta s ťažkosťami, a to pre problémy spojené s brexitom a spomaľovaním rastu európskej ekonomiky.Aerolínie uviedli, že čistá strata za 1. polrok obchodného roka 2018/2019 (od októbra do konca marca) dosiahla 218 miliónov libier (249,25 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavovala strata 54 miliónov libier.Strata pred zdanením dosiahla 272 miliónov libier. Za rovnaké obdobie minulého obchodného roka to bolo 68 miliónov libier.Celkové tržby sa zvýšili o 7,3 % na 2,34 miliardy libier, k čomu prispel rast počtu cestujúcich. Spoločnosť easyJet prepravila za šesť mesiacov 41,6 milióna cestujúcich, čo medziročne predstavuje rast o 13,3 %.(1 EUR = 0,87463 GBP)