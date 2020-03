Firma, ktorá sa starala o chodníky v Banskej Bystrici, prepustí šestnásť zamestnancov

Do ďalšieho tendra už nešli

Prácu nájdu v novej firme

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hromadné prepúšťanie 16 zamestnancov z oblasti služieb s označením zamerania „ostatné čistiace činnosti“ eviduje od konca februára v Banskobystrickom kraji Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).„Hromadné prepúšťanie je nahlásené na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica,“ uviedla pre agentúru SITA Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR s tým, že ukončenie pracovného pomeru týchto zamestnancov je plánované na 1. apríla.Názov spoločnosti, ktorá nahlásila hromadné prepúšťanie, Hrehová nekonkretizovala, odvolávajúc sa na zákon o službách zamestnanosti. Podľa neho môžu názvy spoločností zverejňovať len ak majú ich súhlas, pričom v tomto prípade ho nemajú.Informáciu o nahlásenom prepúšťaní potvrdila agentúre SITA Marcela Dingová, konateľka spoločnosti Ganz s.r.o., ktorá v Banskej Bystrici končí s vykonávaním letnej a zimnej údržby chodníkov. Firma sa neprihlásila do verejného obstarávania vyhláseného mestom na jeseň minulého roka.Podľa informácií zverejnených na stránke Úradu verejného obstarávania 20. februára, súťaž vyhrala zvolenská spoločnosť Begbie s.r.o., ktorá začne údržbu v meste pod Urpínom vykonávať po uzavretí zmluvy.Podľa hovorkyne primátora mesta Banská Bystrica Zdenky Marhefkovej počas zákonnej lehoty nikto zo súťažiacich nepožiadal o nápravu, preto mesto osloví čo najskôr víťazného uchádzača firmu Begbie k podpisu zmluvy.Prepustení zamestnanci sa budú môcť o prácu uchádzať aj u tejto zvolenskej spoločnosti. „Máme pokryté kapacity, ale u nás sú dvere otvorené, lebo práce máme dosť a svoje činnosti rozširujeme,“ uviedol pre agentúru SITA konateľ firmy Marian Duraj.Hromadné prepúšťanie je firma povinná oznámiť ústrediu práce. Za hromadné prepúšťanie sa považuje rozviazanie pracovného pomeru s aspoň 10 zamestnancami, ak firma zamestnáva od 21 do 99 zamestnancov.V prípade, že má spoločnosť od 100 do 299 zamestnancov, za hromadné prepúšťanie sa počíta rozviazane pomeru s aspoň 10 percentami zamestnancov. Ak firma zamestnáva viac ako 300 ľudí, musí ústrediu práce hlásiť prepustenie minimálne 30 zamestnancov.