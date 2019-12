Firma PolyFol Group získala NFP v sume 6,5 milióna eur na recykláciu

Ilustračná snímka. Foto: TOTAL Foto: TOTAL

Senica 6. decembra (TASR) – Nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 6,5 milióna eur na výstavbu závodu na recykláciu polyetylénových fólií v Senici získala zo zdrojov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR firma PolyFol Group. Vyplýva to zo zmluvy, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.Podľa pôvodných plánov sa mal závod začať stavať na prelome rokov 2018 a 2019. Aktuálne zverejnené údaje v zmluve predpokladajú realizáciu projektu od februára 2020 do januára 2022.povedal konateľ spoločnosti Jan Hűbler. Podľa rozpočtu projektu by mali byť celkové náklady vo výške 17.335.795,48 eura s DPH, najväčšou investíciou by malo byť pracie zariadenie v sume viac ako 4,5 milióna.Odpadové fólie bude novovzniknutý závod spracovávať z celého Slovenska, ale aj z Čiech.doplnil v minulom roku Hűbler. Podľa údajov zverejnených v zmluve by spoločnosť mala recyklovať ročne 20.000 ton nebezpečných odpadov. Spoločnosť plánuje zamestnávať pri plnej trojzmennej prevádzke celkovo 60 zamestnancov.