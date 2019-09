Firma S&P: Výpadok produkcie ropy v Saudskej Arábii potrvá 1 mesiac

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Dubaj 17. septembra (TASR) - Výpadok produkcie ropy Saudskej Arábie v objeme približne 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne bude trvať 1 mesiac. To je asi polovica z obmedzenia produkcie, ktoré spôsobilí víkendové útoky na kľúčové ropné zariadenia v krajine, uviedla v utorok firma S&P Platts.Ceny čierneho zlata v utorok mierne klesli po prudkom náraste v pondelok (16. 9.). Na trhu panuje neistota týkajúca sa toho, kedy dokáže Saudská Arábia obnoviť zastavenú produkciu.Útoky na zariadenia v Búkjaku, kde je v najväčší závod na spracovanie ropy na svete, a ropné pole Churajs, z ktorých USA obviňujú Irán, spôsobili výpadok dodávok ropy v objeme 5,7 milióna barelov denne alebo takmer 6 % globálnej produkcie.uviedla vo svojej správe spoločnosť S&P Global Platts.Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán by mal v utorok večer vystúpiť na prvej tlačovej konferencii od útokov. Očakávajú sa informácie týkajúce sa snáh o obnovenie produkcie ropy.Saudská Arábia pred útokmi ťažila 9,9 milióna barelov denne, z čoho vyvážala okolo 7 miliónov barelov denne, prevažne na ázijské trhy.uviedla S&P Global Platts.Nebezpečenstvo dlhšieho výpadku dodávok zo Saudskej Arábie opäť jasne ukázalo nedostatok voľných kapacít na trhu. Tie sa odhadujú na 2,3 milióna barelov denne, pričom väčšina pripadá na Saudskú Arábiu.Podľa pondelkových správ by Saudská Arábia mala bezprostredne obnoviť 40 % z výpadku produkcie. Experti sa však sporia, ako dlho bude trvať, kým sa produkcia vráti na úroveň spred útokov.Londýnska firma Capital Economics uviedla, že globálne zásoby ropy, ktoré sa odhadujú na 6,1 miliardy barelov, by mali vykompenzovať stratenú produkcie. Ak by Saudská Arábia dokázala do budúceho týždňa plne obnoviť produkciu, ceny ropy by rýchle klesli na úroveň okolo 60 USD (54,39 eura) za barel, tvrdia experti Capital Economics. Ak to však bude trvať niekoľko mesiacov a napätie v regióne bude pretrvávať, cena severomorskej ropy Brent by sa mohla dostať na 85 USD za barel.(1 EUR = 1,1031 USD)