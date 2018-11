Firma Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc 220.000 eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. novembra (TASR) - Firma Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby obalových materiálov pre cukrárenský priemysel v existujúcom podniku v Trebišove vo výške 220.000 eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Vyplýva to zo zverejneného materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR.spresnil rezort hospodárstva.Firma Schur Flexibles Moneta, s. r. o., Trebišov vznikla zápisom do obchodného registra 14. januára 2014. Spoločníkmi žiadateľa o investičnú pomoc sú rakúska spoločnosť Schur Flexibles Holding GmbH a nemecká firma Schur Flexibles GmbH. Základné imanie slovenskej firmy dosahuje výšku 75.000 eur a je splatené v plnom rozsahu.Hlavným predmetom činnosti žiadateľa o investičnú pomoc je výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov. V Trebišove má žiadateľ vybudovaný podnik zameraný na spracovanie hliníkových fólií a laminátov pre cukrárenský priemysel (výroba obalových materiálov). Ako jediný na globálnom trhu je schopný tlačiť, laminovať a povliekať extrémne tenké fólie (pod desať mikrónov).Žiadateľ patrí do skupiny Schur Flexibles Group, ktorá sa zameriava na výrobu obalových materiálov. Sídlo skupiny sa nachádza v Nemecku, pričom v rámci Európy má skupina umiestnených 23 výrobných závodov s asi 1750 zamestnancami.