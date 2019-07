Firmám ostáva len týždeň na registráciu do súťaže Technology Fast 50

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Registrácia do súťaže technologických spoločností Technology Fast 50 sa uzatvára 31. júla 2019. Slovenským spoločnostiam, ktoré sa chcú prezentovať v rámci technologickej špičky z regiónu strednej Európy, ale aj sveta, tak zostáva už len týždeň na prihlásenie do rebríčka. Informoval o tom Andrej Fekete z Deloitte Audit.vysvetlila vedúca partnerka spoločnosti Deloitte na Slovensku Ivana Lorencovičova.Spoločnosť vyhlási výsledky 20. ročníka súťaže pre najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v strednej Európe v októbri. Oprávnení súťažiaci budú automaticky prihlásení do súťaže Deloitte EMEA Technology Fast 500.Prihlásené technologické spoločností zo Slovenska sa môžu uchádzať o ocenenie v hlavnej kategórií Fast 50 alebo v jednej zo štyroch vedľajších kategórií, a to Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti), Veľká päťka (najväčšie spoločnosti), Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.uzavrela Lorencovičová.