Firmám sa darí zamestnávať nezamestnaných Slovákov, trh absorboval pomerne veľkú časť utečencov

Firmy s vysokým dopytom po pracovnej sile

Miera nezamestnanosti klesá vo všetkých regiónoch

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na trhu práce pokračoval aj v marci pozitívny trend. Umiestnenia na trhu práce vzrástli piaty mesiac po sebe a tvoria najvyššiu položku odtoku z evidencie. V komentári to uviedli analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS) Firmám sa tak darí zamestnávať ľudí registrovaných na úradoch práce. Okrem toho dokázala ekonomika absorbovať aj pomerne veľkú časť utečencov, ktorí sa hneď po príchode zapojili do pracovného procesu.„V marci bol historický najvyšší medzimesačný nárast počtu zamestnaných cudzincov," upozornili analytici. Išlo o nárast o 3,2 tisíca osôb. Počet cudzincov zamestnaných na Slovensku bude podľa analytikov NBS zrejme rásť aj v apríli. „Firmy majú naďalej vysoký dopyt po pracovnej sile, čo dokumentuje narastajúci počet voľných pracovných miest. Ich úroveň už presiahla predpandemickú úroveň z marca 2020," dodali analytici.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,67 percenta. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ). Medziročne sa podľa neho miera nezamestnanosti v marci znížila o 1,31 percentuálneho bodu. Pokles nezamestnanosti podľa ministra nezastavila ani vojna na Ukrajine. Miera nezamestnanosti klesá vo všetkých regiónoch na Slovensku.Minister práce a sociálnych vecí upozornil na to, že vlani miera nezamestnanosti vrcholila až v apríli. „V tomto roku krivka miery nezamestnanosti vyvrcholila v januári a odvtedy nám nezamestnanosť klesá," povedal. Počas marca si podľa neho našlo na Slovensku prácu asi 5-tisíc živiteľov rodín. Vo všetkých okresoch na Slovensku, s výnimkou piatich okresov, miera nezamestnanosti klesá. Najviac sa nezamestnanosť znižuje na západe Slovenska.