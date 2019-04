Firmino utrpel na tréningu zranenie a nenastúpil proti Huddersfieldu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 26. apríla (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Roberto Firmino z FC Liverpool sa zranil a jeho štart v semifinále Ligy majstrov proti Barcelone je otázny.Firmino utrpel svalové zranenie počas štvrtkového tréningu a nezasiahol do piatkového zápasu Premier League s Huddersfieldom. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp však povedal, že Firminove zranenie by nemalo byť. Informovala agentúra AP.