Firmy by si mali svoj vozový park včas pripraviť na zimu

Ilustračná snímka. Foto: Dropbox Foto: Dropbox

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Príprava firemných vozidiel na zimu môže poriadne zaťažiť firemný rozpočet. Odborníci radia, aby si firmy nenechávali prípravu áut na poslednú chvíľu. Starostlivosť o vozidlový park by podľa nich mal mať pod palcom jeden fleetový manažér, inak sa môže stať, že niektoré firemné vozidlá neprejdú pred zimou z dôvodu pracovnej vyťaženosti zamestnanca-vodiča či jeho zábudlivosti načas nielen „prezutím“ zimných pneumatík, ale aj kontrolou kvapalín či technického stavu. Nehovoriac o následných prestojoch zamestnanca v práci z dôvodu dlhšieho čakania v servise a pneuservise, ako aj o riziku vyšších cien či menšieho výberu ponuky v časovej tiesni.radí Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia, ktorá je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu firiem.Aj preto, ako podotýka, je najlepšie, ak je firemný vozidlový park pod profesionálnou správou, a to aj v prípade, že sú vozidlá v majetku. Šetrí sa tým čas a peniaze. Výhodou tiež je, že pri profesionálnej správe firma neopomenie termín v pneuservise či servise, má zaručenú odbornú kontrolu stavu vozidiel aj správne sezónne uskladnenie pneumatík.Pekné slnečné počasie je na jeseň veľkou premennou. Už na druhý deň totiž môže snežiť. A keďže slovenská legislatíva stanovuje poveternostné podmienky, pri ktorých je už povinné jazdiť na zimných pneumatikách, termín zimného prezutia je potrebné plánovať včas. Zimné pneumatiky sú vhodné už pri vonkajšej teplote pod 7 stupňov Celzia. Priľnavosť letnej pneumatiky na studenej a často primrznutej vozovke, ako aj jej jazdné vlastnosti sú oveľa horšie ako zimnej. „Zimná pneumatika vďaka mäkšej gume a lamelám, teda jemným drážkam v dezéne, zabezpečuje lepší kontakt s vozovkou aj v prípade sychravého jesenného počasia.Ak je vozidlo pravidelne servisované, nemusia sa brzdy pred zimou za každú cenu kontrolovať. No ak pri brzdení pískajú, prípadne sa vozidlo správa na vozovke nestabilne, je potrebné ich stav skontrolovať v servise.