Firmy chcú prilákať Slovákov zo zahraničia pre nedostatok pracovníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 23. novembra (TASR) - Firmy zo Slovenska sa obzerajú po Slovákoch pracujúcich v zahraničí najmä pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ľudia, ktorí sa uvažujú o návrate, podľa zamestnávateľov v oblasti IT a centier zdieľaných služieb v súčasnosti už môžu dostať porovnateľné podmienky ako v Dubline, Londýne alebo Kodani.Do dánskej Kodane prišlo v sobotu predstaviť svoje pracovné ponuky 10 firiem z týchto oblastí v rámci projektu Work in Slovakia- Good idea. Prezident Americkej obchodnej komory (AmCham) Gabriel Galgóci vysvetlil, že slovenská ekonomika rastie a zamestnávatelia majú problém získať kvalifikovanú pracovnú silu na Slovensku.zhodnotil v Kodani Galgóci.Pre firmy podľa neho existujú dve možnosti ako túto situáciu riešiť. Môžu voziť pracovnú silu zo zahraničia, ale podľa prezidenta AmChamu firmy pri tom napríklad narážajú na problém s integráciou do spoločnosti. Druhou možnosťou je prilákať domov Slovákov zo zahraničia. Preto sa aj Amcham rozhodol zapojiť do projektu Work in Slovakia- Good idea.Z hľadiska pracovných príležitostí v oblasti IT a centrách zdieľaných služieb majú podľa neho Slováci šancu nájsť si uplatnenie.tvrdí Galgócy. Podľa neho by ponuky firiem mohli Slovákov žijúcich v zahraničí zaujať, ak už uvažujú o návrate domov.Európska migračná agentúra pracuje na výskume, ktorý je zameraný práve na návrat ľudí na Slovensko.priblížil riaditeľ agentúry Marián Vlasatý. Predbežné výsledky podľa jeho slov ukázali, že približne viac ako polovica týchto ľudí je pripravených vrátiť sa do roka naspäť na Slovensko.doplnil Vlasatý.Zároveň je presvedčený, že títo ľudia majú čo ponúknuť firmám na Slovensku.dodal Vlasatý.Martina Rybanská