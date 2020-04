Firmy môžu požiadať o takmer bezúročné pôžičky, ekonomika je podľa Sulíka vo vážnych problémoch

Zadĺžené firmy nemá zmysel držať pri živote

Pákový efekt znásobí finančné zdroje

17.4.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia budú môcť žiadať od budúceho týždňa banky o preklenovacie úvery za výhodných podmienok. Ako v piatok na tlačovej besede informoval minister hospodárstva Richard Sulík, ide o okamžitú a veľmi rýchlu pomoc slovenským firmám. "Slovensko potrebuje pomôcť v týchto ťažkých časoch. Naša ekonomika je vo veľmi veľkých problémoch," skonštatoval.Ako dodal poradca ministra Ján Rudolf, pôjde o takmer bezúročné pôžičky. Jeden subjekt bude môcť získať maximálne 1,2 mil. eur, peniaze pritom bude musieť vrátiť do štyroch rokov a začiatok splácania si môže posunúť až o jeden rok.Šéf rezortu hospodárstva dúfa, že banky uprednostnia najmä malých podnikateľov. "Tým pádom by sme vedeli pomôcť stovkám z nich," povedal.Zdroje pritom firmy budú môcť využiť na financovanie mzdových výdavkov, na nákup tovaru, ale aj na úhradu energií či nájomného. Naopak nemôžu si nimi pomôcť pri splácaní starých úverov, pôžičiek alebo na vyrovnanie pokút.Podľa Sulíka totiž nie je správne pomáhať podnikateľom, ktorí boli v problémoch už pred krízou, ale iba tým, ktorí sa do nich dostali práve pre aktuálnu situáciu. "Tie firmy, ktoré boli pred krízou zadĺžené, nemá zmysel držať pri živote," myslí si minister.Zdroje určené na túto formu pomoci pochádzajú z eurofondov. Konkrétne ide o nevyčerpané prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ide o projekt, ktorý sa podľa Sulíka začal pripravovať ešte pred jeho nástupom na ministerstvo, aktuálne ho však výrazne rozšírili."Zobrali sme všetky voľné peniaze pod gesciou rezortu hospodárstva a presúvame ich do tohto projektu," uviedol. Ide teda o eurofondy, ktoré má ministerstvo k dispozícii a ktoré v spolupráci so Slovenským investičným holdingom dá k dispozícii komerčným bankám. Vďake tomu príde podľa ministra k tzv. pákovému efektu a poskytnuté zdroje sa môžu až 2,5-znásobiť."Bavíme sa o sume asi 100 mil. eur. Banky z toho vedia spraviť 250 mil. eur, ktoré vieme prakticky okamžite začať poskytovať firmám, ktoré sú v núdzi a nutne potrebujú likviditu," priblížil podpredseda vlády pre ekonomiku. Následne pripravujú aj presun ďalších eurofondov."Celkovo sa bavíme o sume, ktorá sa blíži k čiastke 300 mil. eur," naznačil. Spolu s prínosom samotných bánk by tak podľa neho malo ísť o sumu ďaleko prevyšujúcu 600 mil. eur.