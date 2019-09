Firmy môžu žiadať o zdroje na zamestnávanie matiek na kratšie úväzky

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. septembra (TASR) - Zamestnávatelia sa už môžu uchádzať o finančné prostriedky na podporu vytvárania kratších pracovných úväzkov pre rodičov, najmä matky. Ústredie práce už zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života. Projekt sa má realizovať do augusta 2022.Celkovo je na tento projekt vyčlenených 11,05 milióna eur. O tieto zdroje sa budú môcť uchádzať firmy, ktoré budú môcť požiadať úrady práce o dotáciu na vytvorenie miesta pre ženy, respektíve rodiča, na kratší úväzok alebo na prácu z domu. Tento projekt nadväzuje na projekt budovania detských kútikov, ktorý bol realizovaný v minulosti.O finančné prostriedky sa budú môcť uchádzať zamestnávatelia vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského kraja.uvádza sa v cieľoch projektu. Rodičom by tak mal vytvoriť možnosti vrátiť sa na trh práce. Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii úradov práce najmenej tri mesiace, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do šiestich rokov, alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý žije ako osamelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na starostlivosť, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky.Projekt je zameraný najmä na flexibilné, čiastočné pracovné úväzky. Ide o pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, domácku prácu a teleprácu. Projekt budú realizovať jednotlivé úrady práce, pričom by sa mal realizovať aj v znevýhodnených okresoch.Príspevok budú môcť čerpať zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú matky, respektíve rodiča, zamestnať na dobu určitú alebo na neurčitý čas.uvádza sa v projekte.Generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič ešte v auguste avizoval, že zamestnať by sa mohlo vďaka tomuto projektu približne 1000 uchádzačov o zamestnanie, alebo aj viac. Príspevky sa budú refundovať do 95 % celkovej ceny práce na daného zamestnanca, maximálne do výšky 844 eur, čo predstavuje 1,2-násobok minimálnej mzdy.Úrady práce budú od septembra oslovovať všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky projektu, ale aj samotných zamestnávateľov, ktorí majú nahlásené voľné pracovné miesta.