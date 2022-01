Firmy plánujú v priebehu roka urýchliť plány na investície, chcú si zabezpečiť ďalší rast

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina firiem chce podľa ich generálnych riaditeľov napriek pokračujúcej pandémii urýchliť plány na investície, fúzie a akvizície. Dôvodom je snaha zabezpečiť si ďalší rast. Ako ďalej vyplýva z prieskumu EY 2022 CEO Outlook Survey, investičné plány môžu firmám zmariť vonkajšie riziká podnikania. Väčšina opýtaných generálnych riaditeľov sa obáva rastúcich cien vstupov a za najkritickejšie riziká označili obchodné napätie, vplyv zmeny klímy a rastúcu konkurenciu.„Generálni riaditelia sú pripravení ďalej investovať. Avšak krehké globálne prostredie a zvyšujúce sa náklady na podnikanie vo všetkých oblastiach, od rastúcej inflácie až po raketovo rastúce náklady na energiu, ich udržujú neustále v strehu. Po rekordnej sérii fúzií a akvizícií sa spoločnosti zamerajú na integráciu aktív získaných za posledných 12 mesiacov, ale akvizičné zámery by mali zabezpečiť vysoký objem obchodov aj v roku 2022,“ uviedol globálny podpredseda EY pre stratégiu a transakcie Andrea Guerzoni.Podľa prieskumu budú generálni riaditelia vybraných spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch uprednostňovať obchody, ktoré zlepšia prevádzkové schopnosti (26 %) ale aj ich environmentálne, sociálne a riadiace postavenie a udržateľnosť (20 %). Najobľúbenejšími destináciami pre realizáciu akvizícii sú v tomto roku USA, Spojené kráľovstvo, Čína, India a Nemecko. Investície budú smerovať predovšetkým do IT, zdravotnej starostlivosti a sektorov, v ktorých sa využívajú inovatívne technológie.