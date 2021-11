Firmy prechádzajú na hybridný model fungovania, zamestnanci budú mať home office dva dni v týždni

hybridný

20.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pätina riaditeľov najvýznamnejších globálnych spoločností plánuje obmedziť alebo už zmenšila svoje kancelárske priestory. Je to prudký pokles od augusta 2020, keď tak premýšľalo až 69 percent lídrov.Riaditelia sa v súčasnosti snažia zvýšiť investície do zdieľaných kancelárskych priestorov a 37 percent z nich prechádza na dlhodobý. Zamestnanci tak pracujú z domu približne dva dni v týždni. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook.Iba 21 percent riaditeľov spoločností aktuálne plánuje znížiť alebo už znížilo fyzické pracoviská. Oproti výsledkom prieskumu KPMG z roku 2020 ide o prudký pokles. V dôsledku pandémie a meniacich sa návykov zamestnancov plánovalo pred rokom zmenšiť pracovný priestor až sedem z desiatich respondentov."Pandémia zmenila naše vnímanie bežného pracovného dňa. Viac si vážime svoje zdravie a pohodu. Čas, ktorý sme strávili cestovaním do práce, je čas, ktorý teraz môžeme stráviť so svojimi blízkymi. Zistili sme, že naši klienti uprednostňujú digitálne stretnutia, ale aj interakcie tvárou v tvár,“ vysvetlil vedúci partner KPMG na Slovensku Kenneth Ryan.Generálni riaditelia v súčasnosti miesto obmedzovania kancelárskeho priestoru premýšľajú viac nad novým spôsobom práce a flexibilnejšími pracovnými podmienkami. Viac ako tretina (37 percent) vedúcich pracovníkov zavádzapráce, čiže väčšina zamestnancov pracuje na diaľku najmenej dva dni v týždni.Okrem toho polovica riaditeľov zvažuje investície do zdieľaných kancelárskych priestorov, aby umožnila svojim zamestnancom väčšiu flexibilitu. Ešte pred pol rokom zvažovalo zdieľané priestory len 14 percent lídrov globálnych spoločností. Ide teda o významný posun smerom k spoločným kanceláriám.KPMG pozoruje tiež trend, že spoločnosti začínajú zamestnávať nových zamestnancov, ktorí pracujú primárne z domu. Štyria z desiatich respondentov takto ponúkajú home office pozície, aby boli atraktívnejší pre najlepšie talenty na pracovnom trhu.Prieskum KPMG 2021 CEO Outlook bol realizovaný od 29. júna do 6. augusta 2021 na vzorke 1 325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA.KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 146 krajinách a jej členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 227 000 ľudí.