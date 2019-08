Firmy: Rekreačné poukazy pre všetkých zamestnancov nie sú dobrý nápad

Na snímke horský hotel Sliezsky dom v nadmorskej výške 1 670 metrov vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 1. augusta (TASR) – Zavedenie rekreačných poukazov aj pre podniky s menej ako 50 zamestnancami nepovažujú podnikatelia za dobré riešenie. Najmä u malých firiem môže povinnosť prispievať svojim zamestnancom na rekreáciu v kombinácii s ďalšími legislatívnymi normami prispieť k ich likvidácii, uviedli zástupcovia podnikateľských zväzov oslovených TASR. Zámer rozšíriť rekreačné poukazy aj na malé firmy oznámila v stredu (31. 7.) SNS, ktorá už návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu predložila do parlamentu.povedala hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Silvia Šeptáková. Podľa asociácie dokonca návrh porušil uznesenie vlády z 15. apríla, v ktorom sa vláda zaviazalaToto uznesenie sa však prioritne týka automobilového priemyslu a jeho dodávateľskej siete.Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová pripomenula, že opatrenie sa dotkne malých firiem, ktoré patria k najzraniteľnejším subjektom v národnom hospodárstve.upozornila Bellušová.Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina nepovažuje rozšírenie rekreačných poukazov na podniky s menej ako 50 zamestnancami za. Rekreačné poukazy by podľa Serinu mali byť dobrovoľné, pričom ich používanie by bolo na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, prípadne so zástupcami zamestnancov.Dobrovoľné zavedenie rekreačných poukážok preferuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov z združení (AZZZ) SR, podľa ktorej uvedené opatrenie diskriminuje časť zamestnancov, odmeňuje aj neproduktívnych zamestnancov, komplikuje účtovníctvo a dokladovanie.uviedla hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková.Podľa PAS zatiaľ uplynulo príliš málo času od zavedenia rekreačných poukážok pre veľké firmy, a tak nie je možné konštatovať, že ide o funkčné a dobré riešenie.tvrdí Serina. Skúsenosti s poukazmi sú podľa neho prinajmenšom rozpačité, a samotných zamestnávateľov sa na úspešnosť a problémy s poukazmi nikto nepýtal.Rekreačné poukazy musia svojim zamestnancom, ktorí pracujú vo firme viac ako dva roky, preplácať zamestnávatelia od začiatku tohto roka. Maximálna výška príspevku je 55 % z ceny ubytovania a služieb s spojených s ubytovaním, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur. Príspevok od zamestnávateľa je oslobodený od daní a odvodov.