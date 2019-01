Firmy sa môžu zapojiť do výziev Rašiho úradu

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (Smer-SD) Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. januára (TASR) – Výzvy pre inovatívne firmy z oblastí Priemysel 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie spolu v hodnote 660.000 eur predstavil vo štvrtok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Výzvy boli vyhlásené v polovici januára.Šiestim najlepším vybraným subjektom zafinancuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu režijné náklady a poplatky súvisiace s tréningovým pobytom v izrealskom akcelerátore SIT 4 vo výške 110.000 eur na jedného úspešného uchádzača.povedal vicepremiér Raši s tým, že je to súčasťou slovenskej inovačnej diplomacie.Zdôraznil, že Izrael je na popredných priečkach svetového rebríčka v inovačných technológiách. Izraelská strana poskytne vybraným slovenským firmám tréning, know how a skontaktuje ich s potenciálnymi investormi. Výzvy sú určené pre mikropodniky a malé podniky do 50 zamestnancov a ročným obratom menej ako 10 miliónov eur.Generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií úradu Alena Sabelová povedala, že hodnotenie firiem sa rozšírilo o osobný pohovor. V prvej fáze medzinárodní odborní hodnotitelia vypracujú nezávislé posudky na žiadosti a do druhej fázy postúpia tie, ktoré získajú minimálne 75 % bodov, informoval úrad. V druhej fáze bude pohovor pred medzinárodnou hodnotiacou komisiou.Zakladateľmi akcelerátorov sú ľudia, ktorí v profesionálnej kariére nadobudli finančné zdroje, chcú ich ďalej investovať, patrili vo svojom odvetví ku špičke a chcú podporovať inovácie, povedala generálna riaditeľka Sabelová na otázku TASR a dodala, že v SR takýto akcelerátor nenachádza.Vicepremiér Raši v tejto súvislosti povedal, že akcelerátor nie je možné postaviť na tzv. zelenej lúke. Treba mať globálneho hráča, nosnú myšlienku a úspešné firmy, ktoré by v SR založili akcelerátor, musia na to dorásť v budúcnosti.