Firmy v Európe skrátili splatnosť faktúr na 34 dní

Bratislava 11. októbra (TASR) - Spoločnostiam v Európe sa za posledný rok podarilo skrátiť splatnosť faktúr o jeden deň. Kým v roku 2017 požadovali peniaze do 35 dní, v roku 2018 to už bolo 34 dní. Medzi východnou a západnou časťou Európy sú však stále veľké rozdiely. Vyplýva to z, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI.Firmy skracujú splatnosti pre koncových, ale aj pre biznisových zákazníkov.vysvetľuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Medzi firmami v jednotlivých častiach Európy však vidieť veľké rozdiely. Firmy na západe majú priemernú splatnosť 31 dní, tie vo východnej časti o 4 dni viac. Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Grécko či Rumunsko sú tak k zákazníkom a biznis partnerom stále ústretovejšie ako štáty na západ od nich.Rozdiely vidieť aj pri samotnej ochote faktúry zaplatiť. V západnej časti Európy dostávajú firmy až 81 % platieb načas, na východe len 78 %. Lepšie výsledky majú aj pri úplných neplatičoch, na západe firmám nikdy neprídu 2 % platieb, na východe sú to 3 %.Štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.