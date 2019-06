Fitch znížil Mexiku rating o jeden stupeň, Moody's mu zhoršil výhľad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 6. júna (TASR) - Agentúra Fitch znížila o jeden stupeň úverový rating Mexika. Dôvodom sú slabé makroekonomické vyhliadky a riziká pre verejné financie, ktoré predstavuje štátna ropná spoločnosť Pemex. Presnejšie, Fitch znížil Mexiku rating na BBB z BBB+, ale revidovala jeho výhľad na stabilný z negatívneho.A ďalšia z trojice veľkých ratingových agentúr, Moody's, zhoršila výhľad ratingu Mexika na negatívny, keďže politika vlády oslabuje dôveru investorov a vyhliadky na rast ekonomiky. To naznačuje, že v budúcnosti by agentúra mohla zhoršiť aj samotnú ratingovú známku krajiny.Fitch uviedol, že nižší rating odráža kombináciu zvýšeného rizika pre verejné financie zo strany štátnej ropnej spoločnosti Pemex a súčasného slabého makroekonomického výhľadu vzhľadom na napätie v obchode a fiškálne obmedzenia.Hospodársky rast Mexika bude potrebné prehodnotiť, pretože k doterajším rizikám pribudli hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení ciel pre Mexiko od 10. júna. Hrubý domáci produkt (HDP) Mexika sa za päť rokov zvýšil v priemere o 2,6 %.Fitch sa tiež domnieva, že splnenie fiškálnych cieľov krajiny bude v roku 2020 ešte ťažšie ako tento rok, čo by mohlo vyústiť do prísnejšej politiky, ktorá vytvorí ďalšiu brzdu rastu.Podľa Moody's nepredvídateľné smerovanie politiky spolu so zmenami v úlohe Pemexu v kontexte energetickej politiky Mexika ohrozujú dlhy krajiny v nasledujúcich rokoch a podkopávajú jej finančnú silu.