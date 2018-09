FL: DAC 1904 Dunajská Streda vyhrala nad Spartakom Trnava

Na snímke futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia po strelení gólu v zápase 9. kola Fortunaligy ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava v Dunajskej Strede v nedeľu 23. septembra 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 3:2 (1:1)



Góly: 8. a 76. Divkovič, 91. Pačinda – 29. a 62. Ghorbani. Rozhodovali: Očenáš – Somoláni, Pozor, ŽK: Herc, Kalmár, Davis - Janso, Kulhánek, Grendel, Misenböck, 9358 divákov



DAC: Jedlička - Koštrna, Šatka, Huk, Davis - Kalmár, M. Vida (73. Bednár), Herc (66. Pačinda) - Divkovič, K. Vida, Tretjakov (90. Bilenkji)



Spartak: Rusov – Lupták (46. Vakhtang), Hladík, Tóth, Janso – Jirka (70. Miesenböck), Oravec, Kulhánek, Malecki (82. Godál) – Grendel – Ghorbani



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 23. septembra (TASR) -Už v 8. minúte otvoril skóre zápasu domáci celok, keď po prihrávke Davisa chyboval obranca Hladík, lopta sa dostala k Didkovičovi, ktorý pred Rusovom nezaváhal – 1:0. Dunajská Streda sa po strelenom góle tlačila naďalej do útoku. V 16. minúte zahrával Kalmár priamy kop, lopta tesne minula trnavskú bránu. V 18. minúte pohrozili aj hostia, Grendelova strela z 25 metrov išla len tesne vedľa Jedličkovej brány. Obrovskú šancu spálil Divkovič, keď v 23. minúte z hranice pokutového územia poslal loptu tesne vedľa. V 27. minúte bol opäť aktívny Divkovič, ale strelu z boku Rusov bezpečne chytil. V 29. minúte vyrovnali hostia, dlhý center hlavou predĺžil Jirka, lopta sa dostala ku Ghorbanimu, ktorý ľavačkou poslal loptu do siete – 1:1. V 40. minúte dostal výbornú spätnú prihrávku Vida, ale prestrelil bránku. Druhý gól mohol pridať Divkovič v 43. minúte, ale Tretjakov center hlavou netrafil ideálne. V 45. minúte po peknej akcii zakončoval Kalmár, ale slabú strelu Rusov kryl.Druhý polčas začali aktívne hostia, ale gól sa im nepodarilo streliť. Veľkú šancu mal v 54. minúte Tretjakov, ktorý postupoval na bránu z pravej strany, ale strelu Rusov chytil. V 62. minúte išli do vedenia hostia, po centri z pravej strany hlavou trafil Ghorbani – 1:2. Vyrovnať mohol v 68. minúte Kristopher Vida, delovku z ľavej strany poslal na roh Rusov. Hra pokračovala medzi šestnástkami, bez výraznejších šancí. V 76. minúte vyrovnala Dunajská Streda, keď strelu Tretjakova Rusov najprv vyrazil, ale odrazenú loptu poslal Divkovič do siete – 2:2. O dve minúty neskôr poslal Oravec ďalekonosnú strelu, ktorú Jedlička s námahou vyrazil na roh, z následného centra hlavičkoval Hladík tesne nad. Po vyrovnaní pokračovala hra vo vysokom tempe, v 82. minúte poslal strelu Kalmár nad. V poslednej minúte z hranice pokutového územia poslal strelu na bránu Vida, Rusov loptu len vyrazil a dorážajúci Pačinda rozhodol gólom na 3:2.