FL: Futbalisti FC Nitra zdolali MFK Zemplín Michalovce

Brankár Nitry Lukáš Hroššo. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 22. septembra (TASR) -37. Kóňa, 76. Šimončič - 28. Turik. Rozhodovali: Pavlík – Tomčík, Kováč, ŽK: Križan - Turik, Vaščák, 1355 divákovHroššo – Charizopulos, Machovec, Križan, Chovanec – Šimončič – Fábry (82. Macho), Kóňa, Chobot (61. Čeredničenko) – Abdulrahman, Vestenický (88. Fábry)Kira – Rota, Kavka (46. Beskorovajny), Carrillo, Nawotka – Grič – Diarra (79. Kurminowski), Turik (70. Iloski), Žofčák, Kolesár – VaščákSobotňajšie 9.kolo slovenskej najvyššej futbalovej súťaže odštartovalo na štadióne v Nitre, kde futbalisti spod Zobora privítali na svojom trávniku súpera z Michaloviec. Tímy, ktoré sú momentálne na chvoste tabuľky nezačali príliš atraktívnou hrou. Prvá šanca sa zrodila v 8. Minúte, keď sa Taiwo rútil na brán u hostí, no finálnu strelu nezvládol podľa predstáv. O dve minúty neskôr sa mohol presadiť domáci Tomáš Vestenický. Jeho zakončenie však skončilo len v náručí brankára Michaloviec. V 23. minúte sa po prvýkrát v zápase dostali do vážnejšej šance aj hostia, no zakončenie v podaní Diarru, ktorý pálil bez prípravy skončilo u pozorného Hrošša. O 5 minút neskôr sa však skóre už menilo. Ako prvý sa v tomto stretnutí a zároveň aj po prvýkrát vo Fortuna lige presadil záložník Zemplínčanov Jozef-Šimon Turik, ktorý sa so šťastím dostal k odrazenej lopte a pätičkou otvoril s kóre. Odpoveď Nitry prišla ešte v prvom polčase, keď v 36. minúte po peknej spolupráci Vestenický-Chobot skóroval po peknej strelel najskúsenejší hráč Nitry Tomáš Kóňa. Do polčasu sa už ďalšie góly nezmestili, a preto hráči odchádzali na prestávku za vyrovnaného stavu.Po výmene strán bol opäť aktívny hosťujúci Turik, ktorý sa dostal k bráne na niekoľko metrov, no jeho strela z 53. minúty skončila len na brvne domácej brány. O minútu neskôr sa zo strednej vzdialenosti pokúsil rozvlniť sieť domáci Andrej Fábry, ale jeho strela minula ľavú žrď Kirovej brány. Druhý polčas sa niesol v pokojnejšom duchu, hra prebiehala vo väčšine času mimo pokutového územia. Napriek tomu sa do streleckej listiny zapísal ešte aj domáci kapitán Nitry Miloš Šimončič, ktorý v 76. minúte po štandardnej situácii nekompromisnou strelou z blízka prekonal brankára hostí a zariadil dokonalý obrat v zápase. Hostia sa už na vyrovnanie nezmohli. Nitra si pozornou defenzívou svoj tesný náskok udržala.