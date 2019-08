FL: Grék Tzovaras by mal v Slovane už čoskoro trénovať naplno

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. augusta (TASR) - Grécky futbalista Georgios Tzovaras by sa mal už čoskoro zapojiť do plného tréningu fortunaligového Slovana Bratislava. Po júnovom prestupe z PAOK Solún si talentovaný mladík privodil svalové zranenie a momentálne sa pripravuje iba individuálne." uviedol Tzovaras pre klubovú webstránku.Devätnásťročný útočník prišiel do Slovana z klubu, ktorý je súperom Slovana v play off Európskej ligy. Za PAOK hral päť rokov a v minulej sezóne prispel ôsmimi gólmi k zisku dorasteneckého titulu: "Grécky mládežnícky reprezentant prišiel v lete ako posila s výhľadom do budúcna. Je súčasťou širšieho kádra prvého tímu Slovana a je na ňom, akú pozíciu v klube si po kompletnom zotavení zo zranenia vybojuje.dodal Tzovaras.