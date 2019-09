FL: Hráči DAC chceli víťazstvo viac, Slovan ešte cítil zápas EL

Tréner Dunajskej Stredy Peter Hyballa počas zápasu 7. kola Fortuna Ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede 1. septembra 2019. Foto: TASR Milan Drozd Foto: TASR Milan Drozd

Dunajská Streda 2. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster Slovan Bratislava utrpel prvú ligovú prehru v tejto sezóne. Po štvrtkovom postupe do skupinovej fázy Európskej ligy sa v nedeľnom 7. kole Fortuna ligy musel skloniť pred domácou Dunajskou Stredou.Podľa trénera DAC Petra Hyballu boli kľúčovými prvkami triumfu 5:2 disciplína a zodpovedný prístup k pokynom:Dunajskostredčanom sa podarilo zvíťaziť druhýkrát za sebou a napravili si chuť po nepresvedčivom úvode sezóny. "" povedal Hyballa.Ťažšie hľadal slová po zápase brankár Slovana Dominik Greif. Hrdnia "belasých" v európskom ťažení inkasoval päťkrát. Pred nedeľným stretnutím sa pritom Slovan hrdil suverénne najlepšou obranou v domácej súťaži, keď dostal iba dva góly. "Ťažko hodnotiť. Začiatok nebol zlý, ale po červenej karte sa hrá ťažko. Pred penaltou tam bol nákop, prehrali sme hlavičkový súboj. Z odrazenej lopty mali domáci šancu, De Kamps trošku sotil hráča. Neviem, či to bola jasná gólová príležitosť na červenú kartu, ale asi bola. Program je ťažký, dva mesiace stále ideme. Dovolenka pre niektorých bola krátka. Väčšie tímy niekedy nedokážu zvládať také náročné programy. To sa stáva. Zápas nebol zle rozbehnutý, ale keď musíte hrať desiati, je to už ťažké," zhodnotil Greif.Sklamanie neskrýval ani slovinský útočník Andraž Šporar. Autor úvodného gólu zápasu priznal, že hráči ešte cítili odvetu play off EL v Solúne, no na únavu sa nechcel sťažovať:Kým v tábore Slovana panovalo sklamanie a rozčarovanie, domáci mali dôvod na oslavu, veď majstra nezdolávajú každý deň. Dokázali sa však zomknúť a vybojovať cenné tri body.uviedol kapitán DAC Kristián Koštrna a dodal.Bojovnosť svojich spoluhráčov vyzdvihol aj strelec vyrovnávajúceho gólu Andrej Fábry, pre ktorého to bol druhý zásah v tejto sezóne.Tréner Slovana Ján Kozák ml. na pozápasovej tlačovej konferencii naznačil, že pod nepriaznivý výsledok sa podpísal výkon rozhodcu. Nepáčilo sa mu vylúčenie Joeriho de Kampsa. Faulovaný útočník domácich Kristopher Vida mal v situácii jasno.