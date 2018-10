FL: MFK Ružomberok zdolal AS Trenčín

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

MFK Ružomberok – AS Trenčín 1:0 (0:0)



Gól: 86. Gál-Andrezly (z 11 m). Rozhodovali: Glova - Pozor, Jekkel, ŽK: Qose, Urdinov, D. Kružliak, J. Maslo, Kostadinov – Chukwuemeka, Julien, Ubbink, 1166 divákov.



Ružomberok: Macík – D. Kružliak, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose, Takáč – Daniel, Mustedanagič (88. Kochan), Gál-Andrezly (90 +. Kunca) – Gerec (72. Kostadinov)



Trenčín: Hrdlička – Yem, Šulek, Van Arnhem, Mahdioui, Julien - Ubbink, Čatkovič – Coryn (71. Kvocera), Chukwuemeka (55. Mance), Sleegers

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 27. októbra (TASR) - V 6. minúte Qose pekne pred bránu posunul loptu Gerecovi, ktorý v tutovej pozícii z otočky zblízka tesne minul cieľ. O tri minúty Gerec odmietol ďalšiu možnosť na skórovanie, ktorú mu ponúkol Daniel. Pravý krídelník MFK pripravil aj gólovú parketu v 12. minúte Gálovi-Andrezlymu, no takisto sa skóre nemenilo. Až v 36. minúte sa zrodila prvá strela medzi žrde, po domácom rohovom kope zakončoval Twardzik a Hrdlička pri ľavej žrdi bezpečne zakročil. V 42. minúte na druhej strane Macík na dvakrát skrotil nepríjemný strelecký pokus Coryna. V závere polčasu Hrdlička vytesnal Mustedanagičou štipľavý prízemný pokus. Prvé dejstvo patrilo Liptákov herne i čo sa týka šancí, ale bez gólového efektu.Aj po zmene strán boli domáci futbalisti nositeľmi väčšej aktivity, ale už aj Trenčania boli vpredu odvážnejší. V 65. minúte Daniel rohový kop posadil na Gerecovu hlavu, ktorý číhal pri bližšej žrdi a Hrdličku ratovala ľavá žrď. V 68. minúte striedajúci Mance k zákroku donútil Macíka medzi ružomberskými žrďami. V 82. minúte Hrdlička vo svojom „veľkom vápne“ fauloval Gála-Andrezlyho, tomu prvú penaltu trenčiansky brankár vystihol, no tá sa opakovala a pri druhej sa už ľavý krídelník MFK nepomýlil – 1:0. Medzitým hlavný rozhodca Glova na tribúnu vykázal trénera AS Moniza.