FL: Michalovce zvíťazili nad Dunajskou Stredou

Na snímke hráči MFK Zemplín Michalovce sa tešia zo vstreleného víťazného gólu v zápase 13. kola Fortuna ligy vo futbale medzi MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 27. októbra 2018 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)



Góly: 68. Turik, 85. P. Kolesár – 60. Davis. Rozhodovali: Kraľovič - Tomčík, Borsányi, ŽK: Vaščák, Turik, Žofčák - Matewida, Kalmár, 1736 divákov.



Michalovce: Kira – Žofčák, Beskorovajny, Carrillo - Rota, Iloski, Turik (81. M. Kolesár), P. Kolesár (89. Regáli), Nawotka - Sulley, Vaščák (74. Kurminowski)



Dunajská Streda: Jedlička - Záhumenský, Šatka, Huk, Davis (87. Bilenkyi) - Herc, M. Vida, Kalmár - Tretiakov, Bayo, K. Vida (61. Divkovič)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 27. októbra (TASR) - Od úvodu sa v Michalovciach hral obojstranne útočný futbal. Domáci sa favorita nezľakli a už v 3. minúte mohli otvoriť skóre. Po skrátenom rohu však Sulley hlavičkoval iba do náručia brankára Jedličku. V 10. minúte pohrozili aj hostia po strieľanom centri z ľavej strany, ale Bayo trestuhodne minul. Domáci odpovedali v 14. minúte rýchlou kontrou, Sulley však v ťažkej pozícii hlavičkoval nad. Potom prišli chvíle michalovského brankára, ktorý naskôr vychytal Kristiána Vidu, Herc následne pálil nad a Kira sa zaskvel ešte dvakrát, keď zneškodnil príležitosti Kalmára a Baya.V prvých 10 minútach druhého polčasu ofenzívne tempo trochu upadlo, zhruba po hodine hry sa však opäť začalo. Odštartoval ho v 60. minúte parádnym priamym kopom Davis, ktorý otvoril skóre. Michalovská odopveď prišla o 8 minút neskôr, keď Turik spoza šestnástky nechytateľne k žrdi vyrovnal na 1:1. Hostí mohol poslať do vedenia v 75. minúte Bayo, ktorý preloboval Kiru, avšak Beskorovajny vykopol lopu z bránkovej čiary. O dve minúty neskôr sa michalovský brankár vyznamenal opäť, keď hlavičku Divkoviča vytesnil na roh. Na druhej strane dal znovu o sebe vediet Sulley, jeho hlavička však išla iba do náručia brankára Jedličku. O konečnom výsledku rozhodla 85. minúta, keď sa po michalovskej kontre dostal k lopte Peter Kolesár a zoči-voči Jedličkovi nezaváhal.