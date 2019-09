FL: Moha chce 26. narodeniny osláviť v derby triumfom nad Trnavou

Na snímke Moha (Slovan), archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Marocký futbalový stredopoliar Moha z tímu úradujúceho slovenského majstra Slovana Bratislava by rád oslávil 26. narodeniny triumfom v nedeľňajšom 154. derby so Spartakom Trnava. Prebude súboj 8. kola Fortuna ligy s najväčším rivalom šancou vrátiť sa po reprezentačnej pauze na víťaznú vlnu a naďalej atakovať prvé miesto tabuľky.Pred rokom Slovan tiež hral presne na Mohove narodeniny, keď privítal DAC a Moha skóroval z priameho kopu a pripravil tiež gól pre spoluhráča Andraža Šporara.povedal pre klubový web Moha a dodal:V nedeľu to bude súboj druhého tímu so štvrtým, rivalov delia tri body.uviedol Moha.