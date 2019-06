FL: Slovan Bratislava angažoval holandského obrancu Abenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava ohlásil prvú posilu pred novou sezónou. Vedenie fortunaligového klubu podpísalo štvorročný kontrakt so stredným obrancom Myentym Abenom, ktorý dosiaľ pôsobil v konkurenčnom Spartaku Trnava. V stredu sa zapojil do letnej prípravy "belasých".povedal pre web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.:Abena sa narodil na Suriname, ako desaťročný sa však s rodinou presťahoval do Holandska a má aj tamojšie občianstvo. Je odchovanec FC Utrecht, s ktorým v sezóne 2015/2016 triumfoval v holandskej lige do 21 rokov. V sezóne 2017/2018 sa stal hráčom De Graafschapu a prispel k postupu do Eredivisie. Následne odohral v najvyššej holandskej súťaži 12 zápasov. Jarnú časť ročníka 2018/2019 už absolvoval na Slovensku, za Spartak Trnava si pripísal 14 štartov.dodal Kmotrík ml.Pre 24-ročného obrancu je to štvrtý angažmán v doterajšej kariére. "" povedal Abena.