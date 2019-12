FL: Slovan pripravil na zápas s Dunajskou Stredou sprievodné aktivity

Na snímke sprava Vernon De Marco, brankár Michal Šulla (obaja Slovan), Dawid Kurminowski (Žilina) a Kenan Bajrič (Slovan) v osemfinálovom zápase Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 4. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - V záverečnom jesennom kole Fortuna ligy 2019/2020 sa v sobotu na Tehelnom poli odohrá súboj tradičných rivalov Slovana Bratislava a DAC Dunajská Streda. Úradujúci majster pripravil pre fanúšikov sprievodné aktivity, vrátane mikulášskych balíčkov pre deti.citovala marketingového riaditeľa klubu Tomáša Straku oficiálna tlačová správa.Deti sa na Tehelnom poli môžu tešiť aj na Mikuláša, ktorý im rozdá sladké mikulášske balíčky. Už pred zápasom bude na námestí štadióna otvorený fanshop ŠK Slovan s klubovými dresmi, novou kolekciou klubového oblečenia, novým vydaním klubového časopisu i s viacerými suvenírmi ŠK Slovan. Cez polčasovú prestávku sa uskutočníkrst novej knihy Igora Demaktorá mapuje život a kariéru tohto futbalistu a bývalého hráča ŠK Slovan. Knihu pokrstí osobne Igor Demo so svojimi deťmi, pričom publikácia Srdce na trávniku bude v predaji aj vo fanshope.V rámci prestávky je na programe aj polčasový kvíz, kde môže fanúšik vyhrať 2 vstupenky do VIP a taktiež súťaž 20-tisícový strelec, kde si môžu fanúšikovia vyskúšať, aké je to strieľať na bránu na Tehelnom poli a môžu vyhrať aj zaujímavé finančné výhry.