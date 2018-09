FL: Slovan zdolal v šlágri 8. kola D. Stredu 3:2

Na snímke zľava Milan Rundič (Bratislava) a Christián Herc (Dunajská Streda) v zápase 8. kola Fortuna ligy vo futbale medzi ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda. V Bratislave 15. septembra 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

8. kolo Fortuna ligy 2018/2019:



Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 3:2 (2:0)



Góly: 19. a 73. Šporar, 15. Moha - 76. Bayo, 81. Herc. Rozhodovali: Sedlák - Benko, Bobko, ŽK: De Kamps - Kalmár, Davis, Bayo, ČK: 89. Bayo po 2. ŽK, 3919 divákov.



Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Saláta, Rundič (59. Laczkó) - De Kamps - Nono, Dražič (90.+ Hološko) - Čavrič (73. Savičevič), Šporar, Moha



DAC: Jedlička - Koštrna, Šatka, Huk, Davis – Kalmár, M. Vida (84. Koné), Herc - Bayo, Pačinda (72. Treťjakov), K. Vida (60. Divkovič)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom šlágri 8. kola Fortuna ligy nad DAC Dunajská Streda 3:2 "Belasí" si po výhre upevnili prvé miesto v priebežnej tabuľke s 20 bodmi, DAC na druhom mieste nazbieral 15 bodov.Slovan bez potrestaného trénera Martina Ševelu na lavičke začal duel laxne, prvú šancu mali už v 4. minúte hostia. Greif však zmaril tutovku Baya z tesnej blízkosti. V 12. minúte hostia pohrozili opäť, ale Greif aj s pomocou De Kampsa situáciu vyriešili. Onedlho sa dostal na dostrel aj Slovan, gólovú prihrávku na Šporara zneškodnil Jedlička. O minútu neskôr však Moha z priameho kopu nádherne vymietol ľavý horný roh a poslal "belasých" do vedenia. V 20. minúte viedli domáci už o dva góly, keď sa v šestnástke dobre zorientoval Andraž Šporar a poslal loptu k pravej žrdi. Hráči DAC mohli ísť do kabín s jednogólovým mankom, snažili sa do konca polčasu kombinovať po krídlach, ale po jednej z akcií trafili iba brvno.V druhom polčase pokračovala snaha hostí, ktorí mali častejšie loptu na kopačkách, ale chýbalo im viac pokoja vo finálnej fáze. Slovan čakal na vhodnú brejkovú príležitosť, v 65. minúte sa po jednej z nich pošmykol v rozhodujúcej fáze Šporar, ten istý hráč pokazil ďalší sľubný protiútok nevydarenou prihrávkou. V 73. minúte sa však kanonier Slovana dočkal po kurióznom momente. Najskôr si na prihrávku nabehol do ofsajdovej pozície, čo signalizoval asistent rozhodcu, ale hlavný hru neprerušil. Brankár Jedlička vzápätí poslal loptu priamo na Šporara v domnienke, že sa bude rozohrávať z miesta priestupku, ale Šporar ju poslal do prázdnej bránky. Protesty hosťom nepomohli, tí sa však zdravo nasrdili a dvomi gólmi v rozpätí piatich minút zdramatizovali zápas. Výhru si už však Slovan napriek ďalším šanciam DAC-u ustrážil.