FL: Železiarne Podbrezová podľahli Slovanu Bratislava

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Železiarne Podbrezová - Slovan Bratislava 0:2 (0:1)



Góly: 2. Bajrič, 73. Ljubičič. Rozhodoval Sedlák, ŽK: Sedláček, Lepieš, Baran - De Kamps, 1588 divákov.



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Podstavek, Bartoš, Mojžiš - Lepieš (60. Bernardina), Obročník (32. Kopičár), Baran, Sedláček - Mikuš (73. Galčík), Leško



ŠK Slovan Bratislava: Greif – Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - De Kamps (78. Savičevič) - Dražič (64. Čavrič), Ljubičič, Holman - Šporar, Moha (90. Cmiljanič)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 27. októbra (TASR) - Prvý polčas ovplyvnil bleskový gól favorita zápasu, keď uplynulo len 70 sekúnd a po rohu predĺženú loptu od Ljubičiča poslal Bajrič nekompromisne pod brvno. Od toho momentu vsadili hostia viac na krásu, vyžívali sa v technike, občas menej účelnej, dovolili zakríknutýmhru vyrovnať a dostať sa do zápasu. V 22. min tečovanú strelu Holmana z 30 metrov vyrazil Kuciak na roh a odvtedy si už žiadnu príležitosť slovanisti nevypracovali. Domáci ohrozovali bránku hlavne pri štandardných situáciách, aj sa zastreľovali ako Sedláček, keď v 32. min poslal loptu ponad. V 40. min po priamom kope Leška netrafil bránku hlavou Mikuš, potom center Viazanka odvrátil s ťažkosťami Ljubičič na roh. Po ňom spálil v 43. min Lepieš najväčšiu šancu na vyrovnanie, klasickýmsa snažil Greifa v bránke prekvapiť, no jeho skákavý pokus skončil nad brvnom. Po zmene strán sa očakávalo od domácich viac odvahy, brzdilo ich však veľa nepresností, v ktorých sa utápal aj Slovan. V 60. min práve pri jednej z nich skončila hlavička Šporara vedľa. Lepší pokus ukázal v 66. min a Kuciak musel v bránke zasiahnuť. V 73. min sa vypomstiloriziko pri zakladaní útoku, stratili loptu a v otvorenej obrane sa Šporar dokonale zorientoval. Poslal loptu na voľného Ljubičiča, pre ktorého už nebol problém trafiť zblízka odkrytú bránku. Dvojgólové vedenie si už tabuľkový líder bez problémov ustrážil a domácich do vážnejšej akcie nepustil. Jedine Leško v 87. min sa snažil dvakrát spoza šestnástky zakončiť, no vždy ho obrana hostí zblokovala. V 89. min hlavičku Bernardinu brankár Greif vytisol nad brvno, a to bolo všetko, čov ofenzíve vymysleli.