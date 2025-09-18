|
Štvrtok 18.9.2025
|
18. septembra 2025
Flach kritizuje bojkot ilustrátorov a aktivistov, z Bienále ilustrácií Bratislava si urobili rukojemníka politických hier
Tagy: Aktivisti Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti Bienále ilustrácií Bratislava Bojkot ilustrátori Platforma Otvorená kultúra!
Vedenie Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana so znepokojením vníma snahu časti umeleckej a aktivistickej obce využiť
18.9.2025 (SITA.sk) - Vedenie Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana so znepokojením vníma snahu časti umeleckej a aktivistickej obce využiť Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025 na presadzovanie svojich politických záujmov. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Bibiany Petra Flach v reakcii na to, že viacerí ilustrátori a ilustrátorky bojkotujú BIB 2025 a odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
Riaditeľka Bibiany spomenula, že avizujú aj protest pri zahájení BIB 2025 pred Slovenskou národnou galériou. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, ktorá BIB organizuje, podľa slov bojkotujúcich ilustrátorov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia.
Flach v reakcii uviedla, že tvrdenia o "nedemokratickosti" Bibiany považujú za nepravdivé, účelové a manipulatívne. Spytovala sa tiež, na základe čoho hovoria o nedemokratickosti. "Aké sú dôkazy?" napísala. Zdôraznila, že BIB je prestížne umelecké podujatie, ktoré má takmer 60-ročnú tradíciu a ktoré je organizované na základe platného štatútu od roku 1967.
"Jeho cieľom je prezentovať to najlepšie zo svetovej ilustrácie, nie slúžiť ako nástroj politického boja. Iniciatíva ASIL (Asociácia ilustrátorov - pozn. SITA) a opoziční aktivisti Otvorená kultúra vedome diskreditujú našu prácu, kontaktujú zahraničných partnerov a porotu s nepravdivými tvrdeniami a snažia sa tak poškodiť meno BIB na medzinárodnej úrovni. Takéto konanie je deštruktívne a v priamom rozpore s tým, čo má byť úlohou kultúrnej obce – podporovať tvorivosť, rozvoj a slobodu umeleckého prejavu," prízvukovala Flach.
Ilustrátori a ilustrátorky tiež požadujú transparentné výberové konania na vedúce pozície v Bibiane. Flach v reakcii položila otázku, ako s týmto súvisí BIB, a pripomenula, že výberové konanie je v kompetencii rezortu kultúry. "Transparentné výberové konania a obmedzovanie mandátov sú témy patriace do rámca štátnej kultúrnej politiky, nie účelovo vynucované požiadavky malej skupiny ľudí," dodala.
Rovnako zareagovala aj na požiadavku ilustrátorov na to, aby bola pozícia generálneho komisára BIB časovo obmedzená na maximálne dva ročníky, a aby tento človek vyšiel z konsenzu odbornej ilustrátorskej obce a na základe najlepšieho projektu.
Flach poukázala, že aj túto pozíciu menuje a odvoláva ministerstvo. Ilustrátori a ilustrátorky tiež vyzývali na to, aby výber ilustrácií, ktoré verejnosť uvidí na nominačných prehliadkach, férovo vyberala odborná porota, ktorá by sa mala pravidelne obmieňať a sama by sa zdržala súťaženia na danom ročníku.
"Zloženie odbornej poroty sa obmieňa, je garantované jej odbornosťou a medzinárodným rešpektom – nie nátlakom aktivistov, ktoré je v kompetencii usporiadateľa podujatia, tým je: BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti. Aký je dôkaz, že odborná porota vyberá neférovo?" spytovala sa znova šéfka Bibiany.
Apel ilustrátorov smeroval aj na zvýšenie kvality prezentačných materiálov i samotného výstavníckeho riešenia počas BIB, a rovnako aj na to, aby originály ilustrácií, ktoré Bibiana dostáva darom, prípadne za symbolickú cenu, boli zdigitalizované a prístupné verejnosti na webe, a tiež pravidelne dôstojne prezentované na výstavách.
"Opäť len neodborné dupkanie nohou a dožadovania sa niečoho, čo je v rozpore zo zákonom. Bibiana nepatrí do siete múzeí a galérií, a preto nie je zbierkotvorná inštitúcia," uviedla Flach. Ozrejmila tiež, že zbierky originálov ilustrácií sú v depozite Bibiany a sú katalogizované a digitalizované, avšak len na interné účely. Bibiana totiž nedisponuje technickými kapacitami ani vybavením potrebným na vykonávanie tejto činnosti.
"Autorské práva máme len na zverejňovanie iba ocenených diel na súťažiach, ktoré Bibiana organizuje, a to je: BIB, BAB, Najkrajšia kniha Slovenska a ďalšie ocenenia SK IBBY," dodala riaditeľka Bibiany.
Na margo zlepšovania kvality prezentačných materiálov aj výstavníckeho riešenia Flach uviedla, že kvalitu výstav, prezentačných materiálov i digitalizáciu zbierok systematicky zlepšujú. Dodala, že aktuálny ročník BIB sa koná v priestoroch SNG, a poukázala, že predošlý ročník pod vedením bývalej riaditeľky Bibiany Zuzany Liptákovej sa konal v nevyhovujúcich priestorov Bibiany, ktorá na to nie je určená.
"Budova sa prerábala za 90-tisíc eur len na potreby BIB 2023, ktoré nevyhovovali ani bezpečnostným, ani kapacitným podmienkam. A už vôbec nie odborným. A teraz sa musí prerábať znovu (opravovať), aby sa tieto hrubé neodborné zásahy do umelého nafúknutia priestorov odstránili," vraví Flach.
Ilustrátori bojkotujúci BIB 2025 žiadali aj nekompromisné vylúčenie krajín, ktoré sú obvinené z páchania vojnových zločinov, zo súťaže Bienále ilustrácií Bratislava. "Politicky motivovaná požiadavka na vylučovanie krajín je v priamom rozpore s duchom BIB a spoluorganizátorom Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO, ktorého poslaním je spájať a nie rozdeľovať," oponuje Flach.
Dodala, že BIB od svojich počiatkov patrí medzi sedem aktivít Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO, ktorá je vyslovene apolitická a nikoho zo spolupráce nevylučuje.
"Podľa štatútu podujatia nám zasielajú národné sekcie IBBY výber ilustrátorov a ilustrácií do súťaže BIB – ten nepodlieha ďalšiemu výberu v Bibiane – to by bolo porušenie platného štatútu BIB," dodáva šéfka Bibiany.
Flach na záver zdôraznila, že Bienále ilustrácií Bratislava si získalo meno ako jedno z najvýznamnejších podujatí svojho druhu na svete, aktivisti ako ASIL a Otvorená kultúra si však podľa jej slov z neho urobili rukojemníka politických hier, osobných ambícií a účelovej kampane proti Bibiane.
"Umenie pre deti nemá byť zneužívané na politický boj. Sú to snahy o diskreditáciu a delegitimizáciu prestížneho medzinárodného podujatia, ktoré sa organizuje od roku 1967, zo strany opozície a aktivistov, ktorým nejde o ochranu kultúry, ale o vlastné politické ciele," uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Flach kritizuje bojkot ilustrátorov a aktivistov, z Bienále ilustrácií Bratislava si urobili rukojemníka politických hier © SITA Všetky práva vyhradené.
