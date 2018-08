Flámski nacionalisti zvažujú Puigdemontovu kandidatúru za europoslanca

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. augusta (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont bude možno kandidovať na poslanca Európskeho parlamentu (EP) v mene belgickej politickej strany Nová flámska aliancia (N-VA), ktorá je súčasťou federálnej vlády Belgicka. Uviedol vo štvrtok flámsky denník Het Laatste Nieuws.Podľa tohto zdroja sa Puigdemontocitne na volebnom zozname N-VA pre eurovoľby, ktoré sa budú konať koncom mája 2019.Katalánsky expremiér sa v sobotu (28.7) vrátil z Nemecka do Belgicka, kam sa uchýlil vlani na jeseň, aby sa vyhol vyšetrovaniu súvisiacemu s pokusmi svojej vlády o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, ktoré španielska vláda považuje za protiústavné.Het Laatste Nieuws spresnili, že nacionalisticky orientovaná N-VA skutočne premýšľa, ako dostať lídra katalánskych separatistov na svoj zoznam kandidátov pre voľby do EP, čím by mu pomohla stať sa europoslancom a využívať poslaneckú imunitu.Podľa denníka však právne podmienky spresňujúce oprávnenosť účasti na volebných zoznamoch v Belgicku môžu predstavovať vážny problém pre zámer N-VA.Občan jednej členskej krajiny EÚ sa môže dostať na volebný zoznam politickej strany z inej členskej krajiny - takých prípadov už bolo viac, uviedol flámsky denník, situáciu pre Puigdemonta však zhoršujú podmienky oprávnenosti. Každý kandidát musí mať bydlisko v jednom z členských štátov Únie a nesmie predložiť kandidatúru v inej členskej krajine. A predovšetkým nesmie byť pozbavený svojich volebných práv.