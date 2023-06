Flexibilita auta pri preprave rodiny i nákladu: Zamerajte sa na tieto veci

Rodina od auta očakáva univerzálnosť. Jeden deň môžete prepravovať nábytok, druhý deň deti aj s kočíkmi a niekedy ďalších členov rodiny. Poradíme vám, ktoré vlastnosti si na aute všímať, ak chcete, aby vám poslúžilo v každej situácii.

Pri batožinovom priestore nezabúdajte na výšku

Prvé, na čo sa pri batožinovom priestore väčšina ľudí zameria, je jeho objem v litroch. Ak chcete auto využívať ako univerzálneho pomocníka pre rodinu i prepravu nákladu, mali by ste si všímať aj jeho rozmery. Najviac obmedzujúca je v tomto prípade skôr výška než dĺžka a šírka, napr. pri preprave detských kočíkov. Niektoré z nich sa ani v zloženom stave nezmestia ani do nižších karosérií typu kombi či hatchback.

V tomto smere majú navrch autá typu crossover a SUV, ktoré majú väčšiu vnútornú výšku aj výšku zadných dverí. Výhodou je potom aj viac priestoru nad hlavami pasažierov, takže kabína pôsobí vzdušnejšie. Naopak, problémom v ich prípade môže byť vyššia nakladacia hrana. Počítajte s tým, že pri zdvíhaní ťažkých predmetov sa budete namáhať viac ako pri autách s nízkou karosériou.

Čo sa nezmestí do kufra, dáte na strechu

Ak vám nebude stačiť objem alebo dĺžka batožinového priestoru, nie je všetko stratené. Na strechu auta sa zmestia aj veľmi dlhé predmety, nosiče lyží či bicyklov, ale aj boxy na dodatočnú batožinu. Potrebujete iba strešné nosiče, ktoré sa vyrábajú snáď na každý model osobného auta.

Nosiče zvyšujú však odpor vzduchu a tým pádom aj spotrebu – prázdne strešné nosiče o nezanedbateľných 7 %, keď k nim pridáte strešný box, počítajte až s 19 % navýšením. Pokým nebudete prepravovať náklad, je teda lepšie ich odmontovať. Výhodu majú autá s lyžinami, montáž a demontáž priečnikov z nich vám zaberie max. pár minút. S pevnými nosičmi sa natrápite o niečo viac.

Posuvné a vyberateľné sedadlá sú lepšie než sklápateľné

Veľký vplyv na to, koľko nákladu odveziete spolu s posádkou, má variabilita interiéru a možnosti konfigurácie sedadiel. Autá nižšej triedy majú zadné sklápateľné sedadlá obvykle delené v pomere 60:40. Lepšie sú však sedadlá delené na 3 časti v pomere 40:20:40. Budete s nimi môcť prepravovať dlhé predmety v strede, pričom obaja zadní pasažieri sa pohodlne odvezú na plnohodnotných bočných sedadlách. Alternatívou je otvor v strednom sedadle, cez ktorý môžete prestrčiť napr. lyže.

Výhodou je, keď sedadlá vytvoria po sklopení rovnú plochu. Uľahčí vám to posúvanie nákladu pri nakladaní, nie je to však samozrejmosťou pri každom modeli auta. Šikovnou funkciou je rýchle sklápanie jedným tlačidlom, obzvlášť, keď budete v druhej ruke držať nákupné tašky alebo iné predmety. Drahšie modely áut majú sedadlá sklápané dokonca elektricky. Naopak, pri niektorých autách nižších tried musíte zo sedadiel pred sklopením vyberať hlavovú opierku.

Existujú však rodinné autá, ktoré idú ešte ďalej a ponúkajú posuvné sedadlá – buď celú lavicu 2. alebo 3. radu, prípade posúvanie jednotlivo. Môžete si teda vyberať medzi väčším priestorom na nohy a väčšou kapacitou pre náklad. Najlepším riešením sú potom vyberateľné sedadlá. Tie, ktoré nebudete práve potrebovať, necháte doma.

Aj cestujúci v 3. rade si zaslúžia pohodlie

Ak sa vaša rodina rozrastie na 4 potomkov, budete potrebovať 7-miestne auto. Vyberajte však obozretne, 3. rad sedadiel je v mnohých autách skôr núdzový. Priestoru na nohy aj nad hlavami je málo a dospelí cestujúci alebo staršie deti môžu mať na dlhých cestách problém. Ku komfortu neprispejú ani zadné okná, ktoré sa nedajú otvárať. Kvalita vzduchu potom ostáva na pleciach klimatizácie.

Našťastie, niektorí výrobcovia sa zameriavajú na predaj áut s plnohodnotným 3. radom sedadiel presne ako Kia s modelom Sorento. Dozadu osadzujú výduchy klimatizácie, ale aj držiaky na nápoje, odkladacie priestory či zásuvky na nabíjanie iných mobilných telefónov. Všetci pasažieri si tým pádom užijú dostatok pohodlia.