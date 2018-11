Flixbus po úspešnom vstupe na americký trh plánuje ďalšiu expanziu

Autobus spoločnosti Flixbus, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 7. novembra (TASR) - Nemecká autobusová spoločnosť Flixbus, ktorá ponúka svoje služby aj na Slovensku, v stredu oznámila, že plánuje ďalšiu expanziu v Spojených štátoch, najmä na ich východnom pobreží.Spoločnosť so sídlom v Mníchove, si už otvorila kanceláriu v New Yorku. Plánuje ju využiť ako centrálu pre autobusové služby pozdĺž východného pobrežia USA.Flixbus oznámil svoj zámer konkurovať lídrovi na americkom trhu, spoločnosti Greyhound, pred pol rokom, keď začal prevádzkovať autobusové linky v Kalifornii. Doteraz sa tak sústredil na západné pobrežie, no najnovšie chystá preniknúť aj na východné.Nemeckému dopravcovi, ktorý je známy zelenou farbou svojich autobusov, sa totiž podarilo výrazne rozšíriť svoju ponuku na juhozápade Spojených štátov zo svojho hlavného uzla v Los Angeles.Flixbus začal ponúkať služby vv máji s 27 destináciami a odvtedy viac ako zdvojnásobil počet liniek, uviedla spoločnosť v stredu.Po expanzii do New Yorku v nasledujúcom roku plánuje Flixbus vstúpiť aj do Texasu.vyhlásil zakladateľ spoločnosti André Schwämmlein.