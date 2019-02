Florbal-MS: Slovenky zdolali Maďarsko 12:1 a postúpili na MS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

4. skupina:



SLOVENSKO - Maďarsko 12:1 (3:0, 5:1, 4:0)



Góly: 2. K. Hudáková (Faktorová), 13. Belicová (V. Grossová), 15. Faktorová (Trošková), 25. M. Šponiarová (Ferenčíková), 27. Ferenčíková (M. Šponiarová), 32. Jelínková (P. Hudáková), 36. Klapitová (K. Hudáková), 36. Dobrodejová (Boľová), 44. Klapitová (K. Hudáková), 46. V. Grossová (Ďuríková), 47. Klapitová (Lenčéšová), 56. K. Grossová - 37. Szálaiová (z trestného strieľania). Rozhodovali: Hejnová a Beranová (obe ČR), vylúčené: 5:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 557 divákov.



Zostava SR: Farulová - Robová, V. Grossová, M. Šponiarová, Ďuríková, Klapitová, Lenčéšová - - Boľová, Belicová, Cupráková - P. Hudáková, Jelínková, Ferenčíková - Faktorová, Trošková, K. Hudáková - Dobrodejová, Marcinková, K. Grossová







tabuľka 4. skupiny



1. Slovensko 2 2 0 0 20:3 4



2. Lotyšsko 2 2 0 0 17:3 4



3. Holandsko 2 0 0 2 4:19 0



4. Maďarsko 2 0 0 2 2:18 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 2. februára (TASR) - Slovenské florbalové reprezentantky postúpili na svetový šampionát do Švajčiarska. Rozhodol o tom ich druhý zápas kvalifikačného turnaja MS žien v Trenčíne, v ktorom v sobotu zdolali Maďarsko 12:1.Zverenky trénera Michala Jedličku zdolali v piatok Holandsko 8:2 a v 4. skupine sú s plným počtom bodov na prvej priečke. Na MS do Neuchatelu (7. - 15. decembra 2019) postúpia prvé dva najlepšie tímy zo skupiny, miestenky si zabezpečia aj dva najlepšie celky z tretích miest. Na MS sa zúčastní dokopy 16 krajín rozdelených do štyroch skupín.Slovenky uzavrú kvalifikačné súboje v nedeľu zápasom proti Lotyšsku od 15.00 h, ktorý rozhodne o víťazovi skupiny.Michal Jedlička (tréner Slovenska):Viktória Grossová, hráčka SR:Šárka Boľová, hráčka SR:Kristína Hudáková, hráčka SR: