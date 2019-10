Florbalisti 1. FBC Trenčín si držia stopercentnú bilanciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 6. kolo:



sobota



TJ A-FbO Nižná – FK Florko Košice 4:5 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1)



ŠK Lido Prírodovedec – FBK AS Trenčín 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)



Tsunami Záhorská Bystrica – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 11:6 (3:1, 4:1, 4:4)



FBC Mikuláš Prešov – 1. FBC Florbal Trenčín 5:13 (2:4, 0:5, 3:4)



FaBK ATU Košice – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 15:0 (4:0, 3:0, 8:0)



Fat Pipe Snipers Bratislava – FBK Púchov 8:5 (1:0, 5:1, 2:4)

Tabuľka základnej časti po 6. kole:



1. 1. FBC Florbal Trenčín 6 6 0 0 0 63:23 18



2. FaBK ATU Košice 6 5 0 1 0 51:24 16



3. FK Florko Košice 6 4 1 0 1 48:34 14



4. ŠK Lido Prírodovedec 6 3 0 1 2 38:34 10



5. Florbalový klub AS Trenčín 6 2 1 1 2 30:34 9



6. Tsunami Záhorská Bystrica 5 3 0 0 2 34:25 9



7. TJ A - FbO Nižná 6 2 0 1 3 26:31 7



8. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6 2 0 1 3 36:40 7



9. Fat Pipe Snipers Bratislava 5 1 1 0 3 32:38 5



10. FBC A4ka Mikuláš Prešov 6 1 1 0 4 37:51 5



11. FBK Púchov 6 1 1 0 4 35:50 5



12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 6 0 0 0 6 22:68 0



Bratislava 28. októbra (TASR) - Florbalisti 1. FBC Trenčín si v prebiehajúcej sezóne slovenskej extraligy stále držia stopercentnú bilanciu. V 6. kole zvíťazili na palubovke FBC Mikuláš Prešov hladko 13:5, a to aj napriek absencii reprezentačného brankára Jakuba Klobučníka.Líder tabuľky zdemoloval Prešov najmä v druhej tretine, ktorú vyhral 5:0. Už tradične sa darilo trenčianskej úderke Virga - Masár -Kvasnica. Virga s Masárom nazbierali zhodne štyri body za dva góly a dve asistencie, Kvasnica k jednému presnému zásahu pridal tri prihrávky. "zhodnotil duel tréner Prešova Peter Čaja.Z víťazstiev sa tešili aj oba košické tímy. Druhé ATU deklasovalo Spišskú Novú Ves 15:0. Spišiaci tak naďalej čakajú na prvý bod v sezóne. Tretie Florko vyhralo v Tvrdošíne nad Nižnou 5:4 po predĺžení, o jeho víťazstve rozhodol Jakub Grich.uviedol Dominik Vrábeľ, ktorý asistoval pri druhom góle Florka.Triumfovali aj všetky tri bratislavské kluby. Prvýkrát za tri body sa to podarilo Snipers, ktorí zdolali nováčika z Púchova 8:5. Obhajca titulu AS Trenčín prehral v hlavnom meste s ŠK Lido Prírodovedec 3:5. Tromi bodmi za dva góly a jednu asistenciu sa prezentoval v domácom drese Jakub Gálet. "povedal Gálet pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB). Uspel aj vicemajster Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý si poradil so žilinskými "kobylkami" 11:6.