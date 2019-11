Florbalisti 1. FBC Trenčín uspeli v mestskom derby a vedú tabuľku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

FK Florko Košice - FBC A4ka Mikuláš Prešov 7:6 sn (2:2, 2:3, 2:1 – 0:0, 1:0)

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - Tsunami Záhorská Bystrica 4:9 (1:2, 3:2, 0:5)

ŠK Lido Prírodovedec - FaBK ATU Košice 7:6 (1:3, 4:0, 2:3)

FBK Púchov - TJ A - FbO Nižná 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

1. FBC Florbal Trenčín - AS Trenčín 14:4 (4:1, 5:1, 5:2)

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina - Fat Pipe Snipers Bratislava 8:7 sn (4:2, 3:2, 0:3 - 0:0, 1:0)



1. FBC Florbal Trenčín 7 7 0 0 0 77: 27 21

2. FaBK ATU Košice 7 5 0 1 1 57:31 16

3. FK Florko Košice 7 4 2 0 1 55:40 16

4. ŠK Lido Prírodovedec 7 4 0 1 2 45:40 13

5. Tsunami Z. Bystrica 6 4 0 0 2 43:29 12

6. TJ A - FbO Nižná 7 3 0 1 3 32:32 10

7. AS Trenčín 7 2 1 1 3 34:48 9

8. Uniza Žilina 7 2 1 1 3 44:47 9

9. Snipers Bratislava 6 1 1 1 3 39:46 6

10. FBC Mikuláš Prešov 7 1 1 1 4 43:58 6

11. FBK Púchov 7 1 1 0 5 36:56 5

12. Spišská Nová Ves 7 0 0 0 7 26:77 0

Bratislava 4. novembra (TASR) - Lákadlom 7. kola slovenskej florbalovej extraligy mužov bolo derby 1. FBC Florbal Trenčín - AS Trenčín. Do tamojšej haly si našlo cestu viac ako 800 priaznivcov, z triumfu 14:4 sa tešil 1. FBC. Prekvapujúce boli výsledky košických tímov. Florko uspelo až po samostatných nájazdoch, ATU nezískalo ani bod.Florbal Trenčín potvrdil svoju absolútnu dominanciu v tejto sezóne a v mestskom derby nedal AS šancu.uviedol pre szfb.sk tréner Jan Holovka.dodal útočník 1. FBC Tomáš Kvasnica.Náskok zverencov Jana Holovku na čele tabuľky v sobotu narástol už na päť bodov. Ani jeden z košických klubov, ktorým patrí druhá, resp. tretia priečka nedokázal bodovať naplno. Florko prekvapujúco stratilo jeden bod, keď s Mikulášom Prešov zvíťazilo 7:6 až po samostatných nájazdoch.uviedol tréner Prešova Peter Čaja.ATU odišlo z bratislavskej haly Elán s prázdnymi rukami, s rozbehnutým ŠK Lido Prírodovedec prehralo 6:7. Pre tím z hlavného mesta to bol štvrtý triumf za sebou a v tabuľke sa po slabšom úvode ročníka vyšvihol už na štvrtú priečku. Po troch prehrách sa z víťazstva radovala Nižná. Oravčania zdolali domáceho nováčika z Púchova 6:1.