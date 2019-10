Florbalisti Lida deklasovali Nižnú, po 4. kole na čele 1. FBC Trenčín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 4. kolo:

piatok



FBK Púchov - 1. FBC Florbal Trenčín 4:14 (1:3, 0:6, 3:5)

FBK AS Trenčín - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4:3 pp a sn (0:0, 1:0, 2:3 – 0:0, 1:0)



sobota



ŠK Lido Prírodovedec - TJ A-FbO Nižná 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Tsunami Záhorská Bystrica - FaBK ATU Košice 6:7 (2:2, 1:4, 3:1)

FBC A4ka Mikuláš Prešov - FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 13:5 (2:0, 5:4, 6:1)

Fat Pipe Snipers Bratislava - FK Florko Košice 11:14 (2:3, 5:2, 4:9)



Tabuľka po 4. kole:



1. 1. FBC Florbal Trenčín 4 4 0 0 0 42:14 12

2. FaBK ATU Košice 4 3 0 1 0 27:17 10

3. FK Florko Košice 4 3 0 0 1 36:29 9

4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4 2 0 1 1 23:20 7

5. Florbalový klub AS Trenčín 4 1 1 1 1 19:24 6

6. Tsunami Záhorská Bystrica 4 2 0 0 2 23:19 6

7. TJ A - FbO Nižná 4 2 0 0 2 18:18 6

8. FBC A4ka Mikuláš Prešov 4 1 1 0 2 28:27 5

9. FBK Púchov 4 1 1 0 2 29:35 5

10. ŠK Lido Prírodovedec 4 1 0 1 2 22:27 4

11. Fat Pipe Snipers Bratislava 4 0 1 0 3 24:33 2

12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 4 0 0 0 4 17:45 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Po 4. kole florbalovej extraligy mužov vedie tabuľku naďalej 1. FBC Florbal Trenčín. Ten ako jediný tím nestratil v doterajšom priebehu súťaže ani bod, v piatok potvrdil svoju pozíciu presvedčivým víťazstvom 14:4 na palubovke nováčika FBK Púchov.Kvalitatívny rozdiel sa prejavil najmä v druhej tretine, v ktorej zverenci Jana Holovku strelili šesť gólov a neinkasovali ani raz.povedal pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) útočník 1. FBC Trenčín a autor hetriku Šimon Masár. Vyhral aj druhý trenčiansky klub, majstrovský AS Trenčín však zdolal doma žilinské "kobylky" 4:3 až po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Samuel Dávidek.Prvého víťazstva sa dočkal ŠK Lido Prírodovedec. Odniesla si to Nižná, ktorá odišla z hlavného mesta s debaklom 1:7. Lido dominovalo počas celého stretnutia, hetrikom sa zaskvel Marek Dida, štyri body za jeden gól a tri asistencie si pripísal Jakub Gálet.pochvaľoval si brankár Lida Daniel Dobrovodský.V druhom zápase za sebou vyšiel naprázdno vicemajster Tsunami Záhorská Bystrica. Po neúspechu s AS Trenčín (2:5) prehral opäť v domácom prostredí s ATU Košice tesne 6:7. ATU patrí s 10 bodmi druhá priečka v tabuľke, tretí je ďalší košický tím Florko (9). Ten uspel v divokej prestrelke na pôde Snipers Bratislava 14:11. V ďalšom zápase si Prešovčania doma poradili so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolali jednoznačne 13:5. Spišiaci ako jediný tím ešte nebodovali a zostávajú na chvoste tabuľky.