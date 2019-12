Florbalistky pôjdu do Neuchatelu s cieľom minimálne obhájiť 5. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Pavel Neubauer Foto: TASR- Pavel Neubauer

Nominácia SR na MS v Neuchateli (7. - 15. decembra):

Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR)



Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová (ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov)



Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Laura Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto)

Zloženie základných skupín MS:

Bratislava 5. decembra (TASR) - S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali slovenské florbalistky do švajčiarskeho Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. decembra). Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili sa medzi elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko).povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička.Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť.prezradil reprezentačný tréner.Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube Piranha Chur.tvrdí Klapitová.Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. V porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale hneď družstvá prvého rangu, ktoré ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné majsterky sveta Švédky.zdôraznil Jedlička.Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy.povedal Jedlička pre TASR.Z A- ajB-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však pôjdu do štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. kole play off stretnú s Dánkami alebo Nórkami.vyhlásil Jedlička.Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice.povedala Ferenčíková.Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, NemeckoČesko, Švédsko, SLOVENSKO, LotyšskoDánsko, Nórsko, Estónsko, JaponskoAustrália, USA, Singapur, Thajsko12.00 Fínsko - Poľsko /A/12.00 Japonsko - Dánsko /C/15.15 Švajčiarsko - Nemecko /A/15.15 Estónsko - Nórsko /C/18.15 SLOVENSKO - Švédsko /B/18.15 Austrália - USA /D/10.30 Lotyšsko - Česko /B/12.00 Thajsko - Singapur /D/13.30 Fínsko - Švajčiarsko /A/15.00 Japonsko - Estónsko /C/16.30 Poľsko - Nemecko /A/18.00 Dánsko - Nórsko /C/10.30 Austrália - Thajsko /D/13.30 SLOVENSKO - Lotyšsko /B/15.00 USA - Singapur /D/16.30 Nórsko - Japonsko /C/18.00 Nemecko - Fínsko /A/19.30 Švédsko - Česko /B/10.30 Singapur - Austrália /D/13.30 Dánsko - Estónsko /C/16.30 USA - Thajsko /D/16.30 Česko - SLOVENSKO /B/19.30 Švédsko - Lotyšsko19.30 Poľsko - Švajčiarsko10.00 3B - 2C13.00 4A - 1D16.00 4B - 1C19.00 3A - 2Do 13.-16. miesto12.00 3D - 4C15.00 3C - 4D10.00 o 15. miesto12.00/15.00 o 9.-12. miesto13.00 o 13. miesto10.00 o 11. miesto13.00 o 9. miesto10.00/11.30 o 5.-8. miesto10.00 o 7. miesto10.30 o 5. miesto13.30 o 3. miesto16.30 finále