Florbalistky SR prehrali s Češkami,o štvrťfinále zabojujú proti Dánkam

MS žien - B-skupina:

Česko - SLOVENSKO 19:3 (8:0, 5:3, 6:0)



Góly: 4. Kapcová (Martináková), 7. Beránková (Krupnová), 9. Ratajová (tr. strieľanie), 12. Kapcová (Ratajová), 13. Mlejnková (Martináková), 15. Mlejnková (Koníčková), 17. Řepková (Bočanová), 18. Mlejnková (Martináková), 23. Urbánková (Krupnová), 26. Urbánková (Ratajová), 30. Kapcová (Krupnová), 30. Plášková (Bočanová), 39. Mlejnková (Koníčková), 48. Šupáková (Řepková), 52. Ratajová (Krupnová), 56. Krupnová (Ratajová), 57. Mlejnková (Martináková), 58. Plášková (Kubečková), 60. Urbánková (Ratajová) – 24. Ďuríková, 29. K. Hudáková (Šidlová), 30. P. Hudáková (Šponiarová). Rozhodovali: Kirjonen, Sirkka (obaja Fín.), vylúčené: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 512 divákov



ČR: Příleská – Beránková, Jiráková, Šupáková, Frantíková, Koníčková, Paloncyová, Kotzurová – Ratajová, Urbánková, Krupnová – Plášková, Bočanová, Řepková – Mlejnková, Martináková, Kapcová – Kubečková, Hanzlíková



SR: Krištofová (21. Dupčáková) – Klapitová, Ďuríková, V. Grossová, Robová, Šidlová, Adamcová, K. Grossová - P. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková - Belicová, Trošková, K. Hudáková - Papierniková, Lenčešová, Pudišová - Gáborová, Chúpeková



tabuľka

1. Švédsko 2 2 0 0 33:3 4 *



2. Česko 3 2 0 1 35:15 4 *



-------------------------------------



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 11:47 2 **



4. Lotyšsko 2 0 0 2 7:21 0 **



konečná tabuľka

1. Nórsko 3 3 0 0 14:9 6 **



2. Dánsko 3 2 0 1 17:8 4 **



-----------------------------------



3. Estónsko 3 1 0 2 13:19 2



4. Japonsko 3 0 0 3 5:13 0

Neuchatel 10. decembra (TASR) - Slovenské florbalové reprezentantky prehrali v utorok vo svojom treťom zápase na MS v Neuchateli s Češkami vysoko 3:19. V B-skupine obsadili so ziskom dvoch bodov tretie miesto a o štvrťfinále budú musieť zabojovať v predkole play off. V ňom nastúpia už v stredu o 10.00 h proti druhému tímu z výkonnostne slabšej C-skupiny Dánsku. V prípade postupu narazia vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji na druhé družstvo A-skupiny, ktorým budú s najväčšou pravdepodobnosťou vicemajsterky sveta Fínky.Zverenky Michala Jedličku ťahali vo federálnom derby od začiatku jasne za kratší koniec. Agresívnejšie Češky im len ojedinele požičali loptičku, vyhrali väčšinu osobných súbojov a kombináciami trhali slovenskú obranu. Už v prvej tretine, ktorú vyhrali 8:0, prakticky rozhodli o svojom triumfe. Slovenky sa strelecky presadili až v druhej časti, keď trikrát prekonali brankárku Příleskú. Slovenské reprezentantky naďalej čakajú na historicky prvé víťazstvo nad rivalkami.Češky nastúpili v zápase s čiernymi páskami, čím si uctili pamiatku obetí utorkovej streľby v ostravskej nemocnici. V B-skupine skončili so ziskom štyroch bodov na druhom mieste a spolu so Švédkami si zabezpečili priamy postup do štvrťfinále.Češky sa od úvodu zhostili dirigentskej taktovky a vo 4. minúte otvorili skóre po strele Kapcovej. Slovenky mali obrovský problém s agresivitou a vysokým napádaním súperiek. Prvýkrát sa usadili na súperovej polovici až v 9. minúte v presilovke. V nej im však unikla Ratajová, Ďuriková ju faulovala a česká hráčka z trestného strieľania zvýšila na priebežných 3:0. Slovenky v prvej tretine inkasovali ešte päťkrát a o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté. V druhej časti sa zlepšili v ofenzíve, strelecky sa presadili Alžbeta Ďuriková a sestry Kristína a Paulína Hudákové. V obrane však stále nevedeli zastaviť prieniky českých hráčok, ktoré pokračovali vo vtipných kombináciách a ďalej zvyšovali skóre. Po 40 minútach svietil na tabuli stav 13:3 pre favorita. Češky neumožnili rozvinúť hru prvej slovenskej formácii, na ktorú sa spoliehal tréner Jedlička. Ten dal v závere za rozhodnutého stavu väčší priestor mladším hráčkam a viaceré skúsené reprezentantky už nenasadzoval do hry. Slovenky už v tretej tretine nenašli recept na Příleskú, samy inkasovali ešte šesťkrát a napokon podľahli vysoko 3:19.- Estónsko 8:3 (2:1, 2:1, 4:1)- Austrália 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)USA -5:10 (1:2, 1:4, 3:4)