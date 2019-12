Florbalistky SR s prvým víťazstvom, v B-skupine zdolali Lotyšky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MS žien - B-skupina:

SLOVENSKO - Lotyšsko 7:5 (3:1, 2:1, 2:3)



Góly: 3. Šponiarová (P. Hudáková), 18. K. Hudáková (Trošková), 20. P. Hudáková, 38. Ferenčíková (P. Hudáková), 38. Belicová (K. Hudáková), 46. Šponiarová (Ferenčíková), 55. K. Hudáková (Grossová) – 5. Rozitová (Gaugerová), 25. Grapenová (Pavlovská), 49. Pavlovská (Gauerová), 51. Gaugerová (Grapenová), 52. Gaugerová (Grapenová). Rozodovali: Franzonová, Hedelindoá (obe Švéd.), vylúčené: 0:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 879 divákov



SR: Krištofová (40. Dupčáková) – Klapitová, Ďuríková, V. Grossová, Robová, Adamčová, Lenčéšová, Grossová - P. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková - Belicová, Trošková, K. Hudáková - Papierniková, Šidlová, Gáborová - Chúpeková, Pudišová



Lotyšsko: Višnevská - Pavlovská, Garbareová, Ametereová, S. Berzinová, Adamanová, Miková - Ankudinovová, E. Berzinová, Matisonová - Grapenová, Gaugerová, Rozitová - Vancanová, Eglitová, Martinjekabová - Metalová, Stapkevicová, Gravitová





Neuchatel 9. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na MS v Neuchateli. V pondelkovom zápase B-skupiny zdolali Lotyšky 7:5. Zverenky Michala Jedličku si napravili chuť po úvodnej prehre so Švédkami 1:23 a udržali si nádej na priamy postup do štvrťfinále. Najbližšie sa v utorok o 16.30 h stretnú vo federálnom derby s Češkami.Do vyraďovacej fázy postúpia z výkonnostne silnejšej B-skupiny všetky štyri družstvá, prvé dva sa však prebojujú priamo do štvrťfinále, kým tímy na tretej a štvrtej priečke budú bojovať v predkole play off proti najlepším dvom tímom z výkonnostne slabšej C-skupiny.Slovenky otvorili skóre už po dvoch minútach, keď sa loptička odrazila k Šponiarovej a tá nikým netiesnená trafila presne. Lotyšky síce vzápätí vyrovnali, ale v závere prvej tretiny uplatnila dôraz pred bránkou Kristína Hudáková a z dorážky vrátila Slovenkám vedenie. Sekundu pred koncom úvodného dejstva prekvapila Višnevskú v lotyšskej bránke Paulína Hudáková - 3:1.Do druhého dejstva vstúpili lepšie Lotyšky a v 5. minúte skorigovali. Opäť však nezvládli záver tretiny. V 38. minúte Ferenčíková po prihrávke P. Hudákovej zužitkovala presilovku, o 33 sekúnd neskôr Belicová zvýšila na 5:2.V záverečnej časti hry obrana Sloveniek nepúšťala súperky do väčších príležitostí. Naopak, v 46. minúte bola na konci kombinácie Šponiarová a pridala svoj druhý zásah v zápase. Lotyšky však využili krátku nekoncentrovanosť Sloveniek a dvoma gólmi Gaugerovej v rozmedzí necelej minúty skorigovali na 5:6. Napokon sa dráma nekonala, keď v 55. minúte skórovala K. Hudáková a videorozhodca ukázal, že Grapenovej pokus sa odrazil od žrde von z bránky.